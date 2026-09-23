Il decreto introduce l’esenzione per determinate categorie di veicoli con riferimento ai pagamenti da effettuare nel 2027. Nessuna sospensione, invece, per l’annualità 2026: chi ha il bollo in scadenza a settembre deve pagarlo regolarmente per l’intero periodo. Lo comunica attraverso una nota la segreteria Automobile Club Reggio Calabria.

La nuova disciplina sul bollo auto introduce importanti novità per il 2027, ma impone una particolare attenzione alle scadenze del 2026.

Il punto centrale è la distinzione tra le due annualità. Il Decreto legge 17 settembre 2026, n. 162 prevede infatti specifiche esenzioni dalla tassa automobilistica per determinate categorie di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, con riferimento ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Attenzione: il bollo di settembre 2026 va pagato per intero

Chi ha il pagamento del bollo in scadenza nel mese di settembre 2026 deve effettuare il versamento relativo all’intera annualità 2026. Il pagamento non deve essere frazionato o rinviato fino a dicembre 2026 nella prospettiva di beneficiare dell’esenzione prevista per il 2027.

La sospensione/esenzione prevista dalla nuova disciplina non riguarda, infatti, l’annualità 2026, ma i pagamenti che dovranno essere effettuati nel corso del 2027, sempre che siano rispettati tutti i requisiti stabiliti dalla norma.

La distinzione è quindi essenziale: un bollo con scadenza nel 2026 resta soggetto alle regole previste per il 2026, mentre le nuove agevolazioni operano sui versamenti con termine di pagamento nel 2027.

Chi potrà beneficiare dell’esenzione nel 2027

La misura riguarda, in particolare, le persone fisiche che nel 2027 risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a determinati autoveicoli alimentati, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, con potenza non superiore a 80 kW.

Nel caso in cui una persona possieda più autovetture che rientrano nei requisiti, l’esenzione non viene riconosciuta a tutti i veicoli. La disposizione prevede infatti che il beneficio venga applicato a una sola autovettura, secondo i criteri individuati dalla norma.

Esenzione anche per motocicli e ciclomotori

Le nuove disposizioni riguardano anche determinate categorie di motocicli e ciclomotori alimentati a benzina, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione.

Per i motocicli, in presenza di più veicoli che rispettano i requisiti, l’esenzione viene riconosciuta al mezzo con la minore potenza. In caso di parità di potenza, si applicano gli ulteriori criteri previsti dalla disposizione.

Per i ciclomotori, invece, qualora siano presenti più veicoli agevolabili, il beneficio viene riconosciuto al ciclomotore con la data di prima immatricolazione più remota.

Il calendario da tenere a mente

Settembre 2026

Il bollo con scadenza nel mese di settembre riguarda l’annualità 2026. Deve essere pagato per intero e non può essere frazionato fino a dicembre 2026 per effetto della nuova disciplina.

Gennaio – dicembre 2027

È questo il periodo al quale si riferiscono le nuove esenzioni, per i contribuenti e i veicoli che rispettano le condizioni stabilite dal decreto.

In sintesi

La novità non determina quindi una sospensione generalizzata del bollo auto. Il pagamento relativo al 2026 resta dovuto secondo le normali scadenze. L’agevolazione riguarda invece i pagamenti con termine ordinario nel 2027, nei casi e alle condizioni previste dal provvedimento.

Per chi deve effettuare il pagamento a settembre 2026, dunque, il messaggio è chiaro: il bollo va pagato per l’intera annualità 2026. La nuova esenzione potrà eventualmente incidere sul pagamento dovuto nel 2027, non su quello del 2026.