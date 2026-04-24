Finanziamento nazionale per due arterie strategiche: «Risultato ottenuto nonostante il dissesto»
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Un finanziamento da un milione di euro per la messa in sicurezza di Strada Caldara e Strada San Giorgio. Il Comune di Brancaleone chiude il mandato amministrativo con un intervento rilevante sul fronte della viabilità e della tutela del territorio.
Il progetto si è classificato al posto 364 su 1.475 nella graduatoria nazionale degli interventi ammessi, un risultato che – secondo l’amministrazione – conferma la solidità della proposta presentata.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Silvestro Garofalo, che sottolinea il valore dell’obiettivo raggiunto: «Un traguardo importante, frutto di anni di lavoro in un contesto reso complesso dal dissesto finanziario. Abbiamo sempre creduto nella possibilità di restituire dignità a queste zone».
Le due aree interessate, Caldara e San Giorgio, rappresentano punti di rilievo dal punto di vista paesaggistico ma da tempo presentano criticità strutturali. Gli interventi previsti riguarderanno la stabilizzazione dei tratti più vulnerabili, la prevenzione del rischio idrogeologico e il miglioramento della percorribilità.
L’obiettivo è quello di restituire piena funzionalità alle infrastrutture, aumentando al contempo i livelli di sicurezza per cittadini e utenti.
Con questo finanziamento, l’amministrazione comunale conclude il proprio mandato con un intervento concreto sul territorio, rivendicando un percorso amministrativo segnato da difficoltà ma orientato a risultati strutturali.