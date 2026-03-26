L'associazione è stata ospite della Parlamentare Chiara Gemma. Una due giorni, con la partecipazione di esperti e stakeholders europei, per promuovere politiche e azioni concrete

Con.Te.sto Aps, l'associazione impegnata nella promozione dei diritti delle persone con disabilità nella Locride, ha partecipato a una due giorni di studio e confronto presso il Parlamento Europeo il 24 e 25 Marzo.

L'associazione è stata ospite della Parlamentare Chiara Gemma, Componente dell'Intergruppo sulla Disabilità e Membro del Forum Europeo sulla Disabilità, nota per il suo impegno a favore delle persone con disabilità e delle fasce deboli della società. La Gemma, che ha un legame di affetto e amicizia con Cinzia Maurini, ha partecipato a un importante momento di confronto e discussione sulle tematiche della disabilità. Cinzia Maurini, del Centro Neurologico di Locri, unico pubblico in Calabria, ha vissuto un'esperienza unica.

«Questo importante – ha dichiarato il presidente di Con.Te.sto Aps. Daniela Molinaro – evento è stato il frutto dell'instancabile lavoro del nostro Vice Presidente Vito Crea, icona dei diritti da oltre 15 anni. Siamo orgogliosi di aver potuto portare la nostra voce a Bruxelles e di aver contribuito a creare un futuro più inclusivo e solidale per le persone con disabilità».

Durante la due giorni sono state analizzate le opportunità di inclusione delle persone disabili, con la partecipazione di esperti e stakeholders europei, al fine di promuovere politiche e azioni concrete a favore della disabilità.

Con.Te.sto Aps ringrazia la Parlamentare Chiara Gemma per l'ospitalità e per l'impegno a favore delle persone con disabilità, e ringrazia anche lo staff della europarlamentare, nelle persone di Luigi, Francesca, Beatrice e Rocco, per il supporto e la disponibilità.