Con il conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Giovanni Cannata, Magnifico Rettore di Universitas Mercatorum, si è chiusa a San Ferdinando la seconda edizione di “Calabria in Sviluppo – Un patto per il lavoro”, la manifestazione promossa dalla Fondazione MASK ITS Academy che, nell’arco di tre giornate, ha coinvolto oltre 600 studenti, mettendoli in contatto con scuole, ITS Academy, università, imprese e istituzioni.



Il riconoscimento è stato conferito dal sindaco Gianluca Gaetano alla presenza, tra gli altri, di Eulalia Micheli, assessora all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche per i Giovani della Regione Calabria. La motivazione riportata sulla targa recita: «Per l’alto magistero accademico e l’instancabile impegno nella diffusione della cultura, della formazione e dell’innovazione. Per il costante legame di stima e vicinanza alla nostra comunità, testimoniato dalla comune visione e dai progetti volti a costruire nuove opportunità e un futuro migliore per le giovani generazioni».



La giornata conclusiva: l’economia del sapere

La terza giornata è stata dedicata al rapporto tra competenze, tecnologia, finanza e imprese. Dopo i saluti del sindaco Gaetano e di Domenico Vecchio, presidente della Fondazione MASK ITS Academy e di Confindustria Reggio Calabria, il direttore della Fondazione, Domenico Napoli, ha introdotto i lavori, richiamando il ruolo della formazione tecnica superiore come leva di sviluppo.



Il prof. Pierangelo Dacrema, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università della Calabria e presidente di R&D Log, ha tenuto la prolusione, soffermandosi sulla necessità di fornire ai giovani, oltre alle competenze specialistiche, gli strumenti critici per interpretare l’economia contemporanea, senza perdere di vista il ruolo centrale delle persone nei processi di innovazione.

Nella sua lectio magistralis, il rettore Cannata ha sottolineato come il dialogo tra alta formazione, imprese e territori sia oggi decisivo per generare uno sviluppo duraturo e valorizzare il capitale umano delle nuove generazioni. Nella giornata conclusiva è intervenuto anche il prof. Gianpaolo Basile, docente di Universitas Mercatorum e delegato del Rettore alla Terza Missione, che ha evidenziato la necessità di costruire collegamenti sempre più stretti tra formazione accademica, ITS Academy e sistema produttivo.



Micheli: gli ITS Academy, un ponte tra scuola e lavoro

L’assessora Micheli ha concluso la giornata ribadendo l’importanza di avvicinare i giovani ai percorsi di formazione tecnica superiore e valorizzando il ruolo degli ITS Academy come collegamento tra scuola, competenze specialistiche e mondo del lavoro. Un modello che, in una regione come la Calabria, può contribuire a creare le condizioni affinché i talenti rimangano e crescano sul territorio, trovando opportunità concrete di formazione e occupazione.



I laboratori innovativi di MASK e la nuova sede. Meccatronica e cybersecurity

Tra i temi centrali dell’edizione, il ruolo dei laboratori innovativi della Fondazione: ambienti formativi in cui gli studenti possono confrontarsi con tecnologie e processi legati alla meccatronica, all’automazione industriale e alle tecnologie digitali, acquisendo competenze operative direttamente spendibili nel mondo delle imprese.



La seconda giornata, ospitata a Palazzo Confindustria Reggio Calabria, ha inoltre segnato l’inaugurazione della nuova sede di MASK ITS a Reggio Calabria.

San Ferdinando verso un polo della meccatronica e della cybersecurity



La manifestazione ha rafforzato la prospettiva di fare di San Ferdinando un punto di riferimento territoriale per la meccatronica e la cybersecurity. La presenza di imprese, esperti, rappresentanti del sistema formativo e istituzioni, insieme all’attenzione dedicata alla robotica, all’automazione industriale, alle competenze digitali e alla sicurezza informatica, testimonia la volontà di costruire sul territorio un ecosistema capace di tradurre le trasformazioni tecnologiche in percorsi di formazione avanzata e opportunità di lavoro.



L’obiettivo è offrire ai giovani la possibilità di formarsi in settori strategici e costruire il proprio futuro professionale senza dover necessariamente lasciare la Calabria.

Il bilancio: oltre 600 studenti e un progetto che guarda al territorio nazionale

Con oltre 600 studenti coinvolti, la seconda edizione di Calabria in Sviluppo ha consolidato il proprio ruolo di occasione di incontro tra giovani, ITS Academy, università e imprese, facendo conoscere i fabbisogni del mercato del lavoro e le prospettive occupazionali legate alle nuove tecnologie.



Un progetto che ha dato impulso, a livello nazionale, al roadshow di IMPACT – Rete ITS Servizi alle Imprese, con il coinvolgimento di ITS Academy attivi in diverse regioni italiane, attraverso hackathon e incontri informativi finalizzati a far conoscere le opportunità offerte dal sistema ITS Academy.

Il patto rilanciato dalla manifestazione resta lo stesso: una responsabilità condivisa tra istituzioni, mondo della formazione e sistema produttivo, con i giovani al centro e la concretezza come principio guida per lo sviluppo della Calabria.