Reggio Calabria ospiterà il Calabria Women Strength Festival, manifestazione promossa dall’ASD Fenix Club nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Calabria “Grandi Eventi Sportivi e Manifestazioni Sportive 2026”.

Due giornate dedicate alla donna, allo sport, al benessere e alla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, attraverso un programma che unisce attività motorie, esibizioni, arte, testimonianze e partecipazione del territorio.



La giornata di venerdì 13 novembre è dedicata alle escursioni e conoscenza del territorio, nonché alle iscrizioni. La giornata di sabato 14 novembre, con inizio alle ore 16.30 presso il PalaColor di Pellaro, sarà dedicata in particolare al tema della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.



Numerose realtà associative del territorio prenderanno parte all’evento con esibizioni di danza, ginnastica ritmica, arti marziali, capoeira e momenti performativi.

Saranno presenti ASD Real Dance, ASD Saranno Famosi Danza, ASD Salsabor, ASD Shorinji Kempo Branch, ASD Accademia CMR Capoeira Muzenza, ASD New Smile, APS Anziani in Movimento e ASD Restart Ginnastica Ritmica, oltre alla partecipazione dell’attore Mario Alfonso. Uno spazio significativo sarà riservato alla mostra “Il valore della Donna”, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane”, attraverso opere dedicate al valore, alla dignità e alla rappresentazione della donna. Nel corso della manifestazione interverrà inoltre la Dott.ssa Amelia Mazzitelli, psicologa e psicoterapeuta del Centro Antiviolenza Angela Morabito dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS, con un momento di approfondimento dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.



La giornata di domenica 15 novembre sarà invece dedicata prevalentemente alle attività sportive e motorie rivolte alle donne, con discipline quali Pilates, Total Body, Silent Workout, Fit Boxe, Kettlebell Workout, Circuit Strength, Indoor Cycling e Difesa Personale.

Il messaggio che accompagna l’intera manifestazione è semplice e diretto: “La forza è rispetto”. Un principio che sintetizza lo spirito del Calabria Women Strength Festival e la volontà di utilizzare sport, arte e partecipazione come strumenti di consapevolezza, libertà e valorizzazione della donna.

