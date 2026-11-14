Il successo nella competizione gastronomica porta anche la firma del tecnico Salvatore Lofaro e di Giovanni Polimeni, ideatore di tre preparazioni che uniscono ricerca culinaria, prodotti tipici e creatività

È Carlo Cardone a conquistare il primo posto nella categoria Fritti al Campionato Mondiale Pizza DOC 2026, portando a casa un risultato di grande prestigio in una competizione che riunisce professionisti e talenti della gastronomia.

Un successo che nasce da un lavoro di squadra e da una collaborazione capace di mettere in connessione Aosta e Villa San Giovanni, attraverso un progetto culinario nel quale tecnica, ricerca e tradizione si sono incontrate.

Accanto a Cardone, un ruolo importante è stato svolto dal suo tecnico, Salvatore Lofaro, che lo ha accompagnato nel percorso di preparazione. Ma una parte fondamentale del progetto porta la firma di Giovanni Polimeni, esperto del settore e dell’Arancineria Via del Corso, che ha ideato i tre fritti presentati in gara.

Tre preparazioni differenti, accomunate dalla ricerca degli abbinamenti e dalla valorizzazione delle materie prime.

La prima proposta è una frittatina di pasta con crema di porcini, taleggio e speck croccante, un incontro di sapori intensi, nel quale la cremosità dei formaggi si combina con il carattere dei funghi e la nota croccante dello speck.

La seconda creazione è una crocchetta di patate con genovese di bovino, impreziosita da una vellutata di ricotta di bufala del Granatore di Palmi. Un piatto che racconta anche il legame con il territorio meridionale, attraverso un prodotto d’eccellenza proveniente dalla Calabria.

A completare il trittico, un arancino con salsiccia al finocchietto selvatico, cipolla caramellata e caciocavallo di Ciminà, decorato con una crema al pecorino. Una preparazione che richiama in modo diretto i sapori e le tradizioni gastronomiche calabresi, reinterpretandoli in chiave contemporanea.

Tre ricette che testimoniano il lavoro di ricerca e la sensibilità gastronomica di Polimeni, capace di combinare ingredienti, consistenze e identità territoriali in un percorso di degustazione articolato.

Particolarmente significativo il richiamo alle eccellenze del territorio calabrese, con prodotti e sapori che hanno trovato spazio in una competizione di respiro nazionale e internazionale.

Il primo posto di Carlo Cardone diventa così il risultato di una sinergia tra professionalità diverse: la preparazione tecnica di Salvatore Lofaro, la creatività e l’esperienza di Giovanni Polimeni e il lavoro di Cardone in gara.

Da Aosta a Villa San Giovanni, passando per Palmi e Ciminà, questo successo racconta una storia di collaborazione, identità gastronomica e valorizzazione del territorio. Una vittoria che porta sul podio non soltanto un professionista, ma anche il lavoro e la passione di chi ha contribuito a costruire le tre preparazioni premiate.