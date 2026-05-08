Si è svolto a Campo Calabro, presso il Centro Polifunzionale Comunale, un significativo incontro dedicato alla “Cultura della Legalità” che ha visto protagonisti i militari della locale Stazione Carabinieri e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Campo Calabro – San Roberto -Scilla. Un momento di dialogo e confronto pensato per sensibilizzare i più giovani sull’importanza delle scelte quotidiane e sulla consapevolezza che queste possono incidere in modo determinante sul proprio percorso di vita.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di sensibilizzazione promosso a livello nazionale dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, volto a diffondere tra le nuove generazioni i valori del rispetto delle regole, della responsabilità individuale e del senso civico. All’incontro hanno preso parte gli alunni dell’Istituto, che hanno seguito con grande attenzione gli interventi dei militari.

Nel corso dell’incontro i Carabinieri hanno illustrato il ruolo dell’Arma nella tutela della sicurezza dei cittadini e l’importanza del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, sottolineando come la legalità rappresenti un valore concreto che si costruisce ogni giorno attraverso comportamenti responsabili.

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento congiunto del Comandante della Stazione Carabinieri e del Dirigente Scolastico, che hanno scelto di rivolgersi ai ragazzi con un linguaggio semplice e diretto, affrontando tematiche vicine alla loro quotidianità. Tra queste, grande attenzione è stata dedicata all’uso consapevole dei social network e ai rischi del mondo digitale, un tema oggi centrale per la tutela dei minori e per la prevenzione di fenomeni come il cyberbullismo e l’esposizione a contenuti pericolosi.

La giornata ha suscitato grande interesse tra gli studenti, che hanno partecipato attivamente ponendo numerose domande, anche a seguito della proiezione di un filmato istituzionale illustrativo dell’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri. Il video ha stimolato curiosità soprattutto riguardo alle diverse specialità dell’Arma e al ruolo sempre più significativo delle donne all’interno dell’Istituzione.