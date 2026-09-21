Si chiude nel migliore dei modi una vicenda che nelle ultime settimane aveva fatto stare con il fiato sospeso l’intera comunità di Careri. La minaccia della chiusura del plesso scolastico locale, che avrebbe costretto decine di alunni a faticosi spostamenti verso i paesi limitrofi, è stata definitivamente scongiurata grazie al buon esito dei recenti tavoli.

Decisivo si è rivelato il ciclo di interlocuzioni avviato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Pipicella con i vertici dell'Ufficio Scolastico Regionale e la dirigenza dell'istituto comprensivo. Un confronto costruttivo, focalizzato sulla ricerca di soluzioni logistiche ed organizzative capaci di garantire la continuità didattica nel plesso, tutelando al tempo stesso la sicurezza degli ambienti e la qualità dell'offerta formativa.

L'accordo raggiunto garantisce il regolare svolgimento delle lezioni per il corrente anno scolastico, scongiurando il rischio di impoverimento dei servizi essenziali nel centro abitato. Immediata la reazione delle famiglie, che hanno espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto: «Siamo sollevati e ringraziamo l'amministrazione per aver ascoltato le nostre preoccupazioni e per essersi spesa in prima persona nei confronti delle istituzioni scolastiche», fanno sapere dai comitati dei genitori. «La permanenza della scuola sul territorio rappresenta un presidio sociale e culturale fondamentale per i nostri figli e per il futuro dell'intero paese». Soddisfazione anche da parte del Comune, che ribadisce come la tutela del diritto allo studio e il contrasto allo spopolamento dei piccoli centri restino obiettivi prioritari dell'azione amministrativa.