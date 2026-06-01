Rinnovate le cariche sociali della Pro Loco di Casignana, a seguito della naturale scadenza del mandato quadriennale prevista dallo statuto.

Nel corso dell’assemblea dei soci è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo. Alla guida dell’associazione è stato nominato presidente Romeo Rocco Antonio. Lo affiancheranno il vice presidente vicario Nicita Antonietta Giuseppina e il vice presidente Micó Giuseppe Pasquale. Completano il Direttivo Crinò Rocco (tesoriere), Amna Mhamood (segreteria) e Ielati Stefano (consigliere). Nominati anche i consiglieri supplenti Claudio Saporito e Favasuli Antonio.

L’associazione, regolarmente iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e all’Albo regionale delle Pro Loco della Regione Calabria, ha sottolineato l’impegno nel rispetto delle normative e nella promozione del territorio.

Nel corso degli anni la Pro Loco ha consolidato collaborazioni con enti pubblici e privati locali, contribuendo alla valorizzazione culturale, sociale e turistica della comunità. Un impegno che, come sottolineato dal nuovo Direttivo, proseguirà anche nel prossimo quadriennio.

Tra le novità, l’assemblea ha deliberato la costituzione della “Pro Loco Giovani”, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella vita associativa.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha infine espresso ringraziamenti a soci e partner istituzionali per il sostegno ricevuto, confermando la volontà di proseguire con iniziative a favore della collettività.