Il Consigliere Sorgiovanni annuncia interventi urgenti anche per le strade interpoderali e la pulizia del paese e del cimitero

Il Consigliere comunale Maurizio Sorgiovanni, titolare della delega all’entroterra, esprime profonda soddisfazione per l’efficienza con cui è stata ripristinata la pompa dell’acqua che serviva la località Ursini. L’intervento è stato portato a termine in tempi celeri grazie alla pronta risposta dell’Amministrazione comunale.

Il Consigliere desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco e all’intera Giunta comunale per la disponibilità dimostrata nell’individuare con prontezza la copertura finanziaria necessaria all’acquisto di una nuova pompa. Questa scelta non si limita a risolvere il problema contingente, ma introduce una logica di gestione più efficiente e lungimirante: la disponibilità di due unità operative permetterà di alternare i macchinari, garantendo la continuità del servizio idrico anche in caso di guasti o interventi di manutenzione ordinaria.

Il Consigliere Sorgiovanni auspica, inoltre, che la Regione Calabria possa presto concedere il finanziamento necessario al potenziamento definitivo delle infrastrutture idriche dell’area. In tal senso, segnala di aver intrattenuto numerosi e proficui contatti con il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, con il quale è stata costantemente affrontata la questione, nella piena convinzione che un investimento strutturale da parte della Regione rappresenti la risposta più efficace e duratura alle esigenze del territorio.

Non si esaurisce qui l’impegno dell’Amministrazione per l’entroterra. Il Consigliere Sorgiovanni annuncia che nel breve periodo è in programma un intervento per il ripristino delle strade interpoderali. Parallelamente, sono previsti interventi di pulizia e decoro urbano del paese e del cimitero, che saranno realizzati con l’impiego degli operai di Calabria Verde.

«Continueremo a lavorare con determinazione per valorizzare e tutelare il nostro entroterra – dichiara il Consigliere Sorgiovanni –. Ogni intervento, anche il più piccolo, è un segnale concreto di attenzione verso le comunità che vivono e operano in queste zone. Il nostro impegno non si fermerà qui.»