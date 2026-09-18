È stata consegnata questa mattina, nel corso di una cerimonia formale nel Palazzo del Comune di Cittanova, la Cittadinanza Onoraria al Maggiore dei Carabinieri Marco Catizone. Un riconoscimento che il Consiglio comunale ha conferito all’unanimità con Deliberazione n.41 del 25 luglio 2026, dando seguito all’indirizzo dell’Amministrazione guidata dal Sindaco avv. Domenico Antico e al sentire diffuso della Comunità circa l’azione significativa e proficua svolta dal militare durante il servizio alla direzione della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova nel passato periodo che ha coinvolto anche la dura crisi pandemica. Una missione istituzionale dispiegata anche su valori umani e sociali straordinari, capace di rinnovare nel complesso il ruolo strategico dell’Arma per la sicurezza dei cittadini e la crescita complessiva dei territori.

Il Consiglio comunale ha conferito la Cittadinanza Onoraria «in segno di riconoscenza e gratitudine per l’attività svolta con competenza e umanità nel ruolo di Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova, nel quadro di un’ampia collaborazione interistituzionale tesa al superamento di atavici problemi del territorio, al contrasto efficace della criminalità comune e organizzata, al contenimento del fenomeno dei bovini vaganti e di una epocale emergenza pandemica, nonché al consolidamento della cultura della legalità. Un’azione encomiabile che ha consentito di rinnovare quel tratto di identità prezioso e distintivo che rende Cittanova paese accogliente e inclusivo nel solco di valori imprescindibili come l’umanità, il rispetto delle differenze, l’amore per la legalità».

Motivazioni ribadite nel corso della cerimonia dal Sindaco avv. Domenico Antico, che ha ripercorso l’impegno del militare negli anni di servizio sul territorio della Piana, e dall’Assessore dott. Francesco Rao.

L’intervento conclusivo del Maggiore Marco Catizone, oltre ai ringraziamenti all’Amministrazione comunale di Cittanova, al Consiglio e all’intera Comunità cittadina, si è concentrato sul prezioso lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri anche in sinergia con le altre Forze dell’Ordine per il contrasto della criminalità comune e organizzata e per il contenimento del fenomeno dei bovini vaganti, la gestione dell’emergenza pandemica e per ilconsolidamento della cultura della legalità, In tal senso, il Maggiore ha ricordato con commozione l’esempio dell’imprenditore Adriano Raso, solido nei valori e nel senso dello Stato di fronte alle richieste estorsive della criminalità organizzata.

Secondo il Primo Cittadino di Cittanova: «l’esempio virtuoso del Maggiore Catizone rappresenta motivo di orgoglio e sicurezza per i Cittadini, che riconoscono nell’Arma un presidio fondamentale dello Stato e un riferimento per il consolidamento della giustizia e la cultura della legalità».

Presenti alla cerimonia, insieme al Sindaco e ad una delegazione di Consiglieri comunali, anche autorità civili e militari del territorio tra cui il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova Samuele De Cintio e una delegazione della Polizia di Stato.