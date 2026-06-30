La Confederazione Nazionale Esercenti si congratula con il nuovo vicesindaco di Reggio Calabria. Modaffari e Luppino: «Nomina di grande valore istituzionale e culturale»

La Confederazione Nazionale Esercenti esprime apprezzamento per la nomina di Mariagrazia Arena a vicesindaca di Reggio Calabria, sottolineando il valore istituzionale e simbolico di una scelta che segna una pagina inedita nella storia amministrativa della città.

In una nota congiunta, la presidente nazionale della Cne, Maria Modaffari, e il coordinatore regionale per la Calabria, Antonio Luppino, rivolgono le proprie congratulazioni all'ex presidente del Tribunale di Reggio Calabria, evidenziando come si tratti della prima donna a ricoprire il ruolo di vicesindaco nella storia cittadina.

«La scelta del sindaco Francesco Cannizzaro rappresenta un segnale di grande valore istituzionale e culturale – dichiara la presidente nazionale Maria Modaffari –. La dottoressa Arena è una donna di elevata levatura morale e professionale, che nel corso della sua carriera ha saputo distinguersi per competenza, equilibrio, autorevolezza e profondo senso dello Stato. La sua nomina costituisce motivo di orgoglio per l'intera comunità reggina e rappresenta un esempio concreto di valorizzazione del merito e delle competenze».

Per la Confederazione, la designazione di Arena rappresenta un riconoscimento a un percorso professionale maturato all'interno delle istituzioni e caratterizzato da esperienza e autorevolezza. Sulla stessa linea il coordinatore regionale della Cne, Antonio Luppino, che sottolinea il profilo istituzionale del nuovo vicesindaco.

«L'affidamento dell'incarico di vicesindaca alla dottoressa Mariagrazia Arena premia una figura di altissimo profilo istituzionale, da sempre esempio di rigore, imparzialità e dedizione al servizio della collettività. Siamo certi che saprà offrire un contributo prezioso all'azione amministrativa, mettendo la propria esperienza al servizio della città».

La Confederazione Nazionale Esercenti auspica che il nuovo incarico possa contribuire al rilancio della città e al rafforzamento del rapporto tra istituzioni, cittadini e tessuto produttivo locale, nel segno della legalità, della trasparenza e dello sviluppo.

Nel documento viene inoltre evidenziato il valore della nomina anche sotto il profilo della rappresentanza femminile nelle istituzioni, considerata un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione del ruolo delle donne nella vita pubblica cittadina.

La presidente nazionale Maria Modaffari e il coordinatore regionale Antonio Luppino concludono quindi esprimendo i migliori auguri di buon lavoro a Mariagrazia Arena, definendo la sua nomina «una pagina importante nella storia amministrativa di Reggio Calabria».