La Calabria protagonista al Giffoni Film Festival con il racconto delle opportunità offerte dagli ITS Academy. Nel corso della 56ª edizione della manifestazione è stato presentato, in anteprima nazionale, il docufilm "Calabria in Sviluppo – Il Roadshow", promosso dalla Fondazione MASK ITS Academy con sede a San Ferdinando e Reggio Calabria, a testimonianza di come l'alta formazione professionalizzante possa rappresentare uno strumento di crescita per i territori e per le nuove generazioni.

La proiezione si è svolta nell'ambito della presentazione ufficiale di IMPACT – Rete ITS Servizi alle Imprese, il più ampio programma italiano di orientamento dedicato agli ITS Academy, promosso dalla Rete ITS Servizi alle Imprese e ospitato nella Sala Verde del Giffoni Film Festival.



Il docufilm, disponibile online al link: https://bit.ly/docufilmCalabriainSviluppo, racconta esperienze, percorsi e opportunità che gli ITS Academy mettono a disposizione dei giovani, valorizzando il ruolo della formazione tecnica superiore come leva di sviluppo per il territorio calabrese e per il sistema produttivo. All'interno trova spazio anche il commento del sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, che, in occasione dell'evento conclusivo della prima edizione del roadshow "Calabria in Sviluppo", dopo aver aperto per due giorni ai giovani il Palazzo di Città, ha lanciato un messaggio positivo. L'hackathon ha visto la partecipazione delle aziende COMAU, Prisma Srl e MedTec.



Tra gli ospiti della mattinata c'era anche Luca Abete, noto inviato di Striscia la Notizia e ideatore del format NonCiFermaNessuno, che ha dialogato con gli studenti sui temi della consapevolezza, del talento e della costruzione del proprio futuro.

«Oggi c'è bisogno di specializzazione e, soprattutto, di saper fare. Opportunità come IMPACT sono fondamentali perché aiutano i ragazzi a scoprire il proprio talento, a rafforzare la consapevolezza del proprio valore e a costruire il futuro con competenze concrete. Gli ITS rappresentano una grande occasione: bisogna viverla fino in fondo, personalizzando il proprio percorso e mettendoci sempre quell'energia in più che può fare la differenza nel mondo del lavoro.»



Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del fondatore del Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, a cui nel 2025 è stato conferito il Premio “San Ferdinando – Stelle Sviluppo del Sud”: «Giffoni è da sempre un luogo in cui i giovani possono immaginare il proprio futuro. Ospitare la nascita di un progetto come IMPACT significa rafforzare il nostro impegno nel creare occasioni concrete di orientamento e crescita.»



Durante l'evento è stato inoltre presentato IMPACT – Rete ITS Servizi alle Imprese, iniziativa che tra settembre e dicembre 2026 coinvolgerà 60 istituti scolastici di Campania, Calabria, Lazio e Lombardia, raggiungendo migliaia di studenti attraverso attività di orientamento, incontri, testimonianze e strumenti innovativi dedicati alla formazione terziaria professionalizzante.



L'evento ha ospitato anche Impact Podcast, uno spazio di confronto tra i giovani del Giffoni Film Festival e gli studenti delle Fondazioni ITS aderenti al progetto.



Promosso dalla Rete ITS Servizi alle Imprese, il progetto coinvolge la Fondazione MASK ITS Academy (Calabria), la Fondazione ITS NewTechSi Academy (Campania), la Fondazione ITSSIXellence Academy (Lazio) e la Fondazione ITS Academy of Management for Made in Italy – AMMI (Lombardia).



Laura Castellani, direttore generale della Fondazione ITSSIXellence Academy, ha illustrato gli obiettivi della rete nazionale: «Con IMPACT porteremo in 60 scuole italiane hackathon, challenge e casi aziendali reali, progettati insieme alle imprese. Il nostro obiettivo è mettere i ragazzi di fronte alle stesse sfide che le aziende affrontano ogni giorno, sviluppando competenze, autonomia e capacità di adattarsi a un mercato del lavoro in continua evoluzione. È questa la vera forza del modello ITS.»



Il presidente della Fondazione MASK ITS Academy, Domenico Vecchio, ha sottolineato il valore del progetto e del docufilm: «IMPACT nasce per portare i giovani sempre più vicini al mondo del lavoro. Oggi le imprese hanno bisogno di competenze nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e dell'innovazione tecnologica, e gli ITS rappresentano lo strumento più efficace per costruire questo ponte. I giovani hanno entusiasmo, capacità e voglia di costruire il futuro: dobbiamo offrire loro le opportunità giuste per esprimerle. Con il docufilm abbiamo raccontato ragazzi che hanno scoperto il valore del lavorare insieme, del mettersi in gioco e del credere nelle proprie capacità. Il messaggio più importante è proprio questo: aiutare i giovani ad avere fiducia in sé stessi e nel proprio talento, perché solo così possono diventare protagonisti del loro futuro.»



Sulla stessa linea, Domenico Napoli, direttore della Fondazione MASK ITS Academy – Calabria, ha evidenziato il ruolo strategico della formazione professionalizzante: «Una formazione professionalizzante significa offrire ai giovani la possibilità di entrare rapidamente nel mondo del lavoro. Due anni di formazione pratica, docenti provenienti dalle imprese, stage e apprendistato permettono di acquisire competenze immediatamente spendibili in un contesto in cui tecnologia e innovazione evolvono continuamente. Gli ITS rappresentano una risposta concreta al fabbisogno di professionalità espresso dalle imprese.»



«Il Mezzogiorno ha bisogno di creare opportunità affinché i giovani possano specializzarsi e realizzare i propri sogni. Oggi le imprese cercano tecnici qualificati e gli ITS rispondono proprio a questa esigenza con un percorso di due anni che unisce laboratori, formazione in aula ed esperienza diretta nelle aziende, accompagnando gli studenti verso un inserimento graduale e concreto nel mondo del lavoro», ha dichiarato Arcangelo Annunziata della Fondazione ITS NewTechSi Academy – Campania.



A moderare gli interventi e gli appuntamenti di Impact Podcast sono stati i giornalisti del Gruppo Stratego Giuseppe Alviggi e Benedetta Gambale, con la partecipazione di Luca Abete.

Con il debutto al Giffoni Film Festival prende ufficialmente il via il percorso di IMPACT, che nei prossimi mesi porterà l'orientamento nelle scuole delle quattro regioni coinvolte, con l'obiettivo di avvicinare studenti e famiglie alle opportunità offerte dagli ITS Academy e contribuire a ridurre il divario tra formazione e mondo del lavoro.