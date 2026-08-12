«Un plauso di apprezzamento per le nomine dei Presidenti delle commissioni consiliari del Comune di Reggio Calabria è espresso dal presidente di Confindustria Reggio, ingegnere Domenico Vecchio.

«A nome di tutti gli industriali della città che mi onoro di rappresentare, vada ai neo presidenti un sincero augurio di buon lavoro. Sono sicuro - rilancia Domenico Vecchio - che sapranno interpretare con entusiasmo e con spirito costruttivo e senso di squadra le importanti funzioni che sono chiamati a svolgere gli organismi collegiali ed in particolare tutte le attività di approfondimento che attengono a settori particolarmente strategici e a mettere in campo, altresì, la politica di ascolto che è fondamentale nell'interlocuzione con i cittadini».

Rilancia il presidente di Confindustria. «In particolare - senza far torto a nessuno ma nell'ottica di dialogo sinergico che abbiamo cercato di privilegiare in questi anni - ci fa molto piacere trovare l'avv. Marco Parisi alla guida della VI Commissione Consiliare - Attività Produttive, supporto alle imprese locali, Sviluppo Economico e Politiche per la crescita. Un organismo consiliare che - come si può ben vedere - svolge un ruolo strategico nelle scelte che favoriscono lo sviluppo del territorio reggino e del tessuto economico dove si riversano giornalmente le sfide della classe imprenditoriale reggina. Pertanto - conclude il massimo rappresentante degli industriali reggini - nell'ottica di rafforzare ponti di collaborazione e di rilanciare il tessuto produttivo, abbiamo programmato il prossimo tre settembre, alle ore 10,00 - nella nostra sede reggina di Confindustria -, un primo incontro con il neo presidente Parisi nel corso del quale si terrà anche una seduta di commissione consiliare».