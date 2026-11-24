Ormai tutti conoscono Longhi Bovetto. È a meno di dieci minuti dalla rotonda dello svincolo di San Gregorio, nella parte sud della città, e quindi nel territorio della Quarta Circoscrizione, presieduta dal dinamico Giuseppe Cantarella. Quando si arriva, non si può fare a meno di dare uno sguardo al panorama che si gode da lassù, un balcone affacciato sullo Stretto circondato da verde, ma non solo. Ed è questo il punto. Una volta qui si praticava la bachicoltura, c’erano campi di grano e file di alberi rimasti in maniera indelebile nella mente dei residenti, e c’era tanta vegetazione spontanea. Quest’ultima è rimasta. Potremmo classificarla alla stregua di rovi ed erbacce, ma custodiscono nel sottosuolo una vecchia discarica che rimane la grande ed incancellabile ferita di questa lingua di territorio. Una ferita aperta da almeno tre decenni. Prima della discarica, d’altra parte, la zona – raccontano con nostalgia i residenti - ospitava dei laghi ed era il principale punto di ritrovo sociale e naturalistico della comunità. La delusione nasce anche dal fatto che su quel sito erano già stati spesi 800mila euro per progetti di riqualificazione mai portati a termine: «Di solito su un’area ex discarica si recuperano parchi urbani e aree verdi per restituire un luogo che è stato deturpato, non si mettono moduli abitativi», dice qualcuno ad alta voce chiedendosi perché il Comune non abbia individuato un sito alternativo, più sicuro e monitorato.

Imboccando proprio quella strada che porta all’area in cui dovrebbe sorgere il nuovo Centro di accoglienza per migranti, sembra tutto in ordine, ma lungo la strada insiste la scuola, altro emblema del fallimento amministrativo e politico che ha ferito l’intera area. Quella scuola, dopo essere stata costruita tra mille rassicurazioni, non è mai stata neanche inaugurata. È rimasta chiusa come un sogno nel cassetto dei residenti che l’avrebbero voluta qualche centinaio di metri più giù. D’altra parte è stata proprio la vicinanza della discarica a non far ottenere i pareri favorevoli per la sua apertura. Oggi è stata data in uso alla Castore che ne ha fatto un deposito di residui di sfalci e potature del verde cittadino che spesso e volentieri, confida più di qualcuno, vengono anche bruciati. Sul punto vale la pena ricordare come proprio la società comunale sia intervenuta escludendo tali situazioni e parlando di esperimenti fatti in collaborazione con l’Università. Ma le immagini parlano da sole e a volte sono impietose. «Non possono parlare di un ambiente sicuro – dice uno dei residenti - perché è tutto incustodito e abbandonato. Questo porta insicurezza e degrado nel quartiere».

Sul cancello del rinomato centro sportivo che sorse proprio ai piedi di quella strada oggi pomeriggio era appeso uno striscione eloquente: “Vogliamo la scuola e il parco promessi”. Una richiesta legittima per chi vive questo territorio. D’altra parte per gli abitanti di Croce Valanidi, oggi Longhi Bovetto fa parte di un quartiere privo di piazze e con un unico parco lasciato all’incuria.

È così che cresce e monta il malumore nel quartiere, che ora lamenta anche un certo silenzio istituzionale calato sulla vicenda. Durante l’ultimo presidio dei residenti, a farsi portavoce del disagio della comunità è la consigliera di circoscrizione, civica, d’opposizione, Stefania Foti, che denuncia prima di tutto come nonostante le sollecitazioni rivolte nei giorni scorsi all’assessore Antonino Maiolino per avere un confronto diretto anche in loco, nessun esponente della maggioranza comunale si è presentato all’incontro.

«I cittadini sono rimasti malissimo, c’è malumore perché non vengono ascoltati e sembra esserci indifferenza a tutta la questione», spiega Foti. «Volevamo che un rappresentante della maggioranza venisse a confrontarsi con i cittadini, ma questo non è accaduto». Assente anche la Circoscrizione come organo istituzionale, poiché – sottolinea la consigliera – «nel consiglio circoscrizionale il tema non è stato affrontato perché si dice che non sia di nostra competenza, essendo tutto deciso tra Prefettura e Comune».

I residenti che mostrano di apprezzare il dinamismo del sindaco Francesco Cannizzaro si domandano il perché di questa assenza, arrivando ad inscenare anche lo strappo delle tessere elettorali.

In realtà è noto che il primo cittadino è fuori città per impegni istituzionali, ma finora, l’unico sopralluogo tecnico è stato effettuato dal dirigente comunale Doldo a seguito delle segnalazioni sulla presenza di percolato: secondo le sue verifiche, i vincoli e la documentazione risulterebbero regolari. I residenti, tuttavia, chiedono trasparenza e hanno avviato un accesso agli atti – per il quale si attendono i 30 giorni previsti dalla legge – per visionare nel dettaglio tutte le relazioni geotecniche.

«Non è una protesta dei cittadini contro l’accoglienza dei migranti, assolutamente no. Noi vorremmo tutelare l’ambiente», chiarisce con fermezza Stefania Foti. L’area, caratterizzata da un terreno argilloso e classificata a pericolosità idraulica, è stata recentemente interessata da sversamenti di terra la cui stabilità desta forte preoccupazione. A questo si aggiunge la discrepanza sui tempi di permanenza della struttura: «All’inizio il dirigente parlava di moduli in comodato d’uso per 180 giorni, ma dal bando della Prefettura risultano invece due anni con proroga».

D’altra parte se la zona non era sicura per la scuola, è il ragionamento dei residenti, come fa ad esserlo per una struttura di accoglienza per migranti?

La protesta subirà ora un’evoluzione, e visto che a Longhi Bovetto la politica non ci va, allora saranno i cittadini ad andare a trovare la politica in città, ipotizzando un sit-in o comunque una protesta proprio a Piazza Italia, unico luogo dove si potranno ricevere le spiegazioni e le assicurazioni che necessitano.