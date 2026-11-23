Il vicesindaco e assessore alla Cultura: «Ogni scatola che parte da qui può alleviare un dolore, curare una ferita, accompagnare una persona in un momento difficile. È un gesto piccolo rispetto alla tragedia della guerra, ma sappiamo che conta»

«Abbiamo finito di preparare l'ennesimo carico di farmaci che partirà da Caulonia per l'Ucraina.

Mentre Putin continua a lanciare bombe che colpiscono case, ospedali e civili inermi, noi mandiamo medicine. È la nostra risposta. Davanti alla violenza della guerra- dichiara il vicesindaco di Caulonia, Giovanni Maiolo - scegliamo la cura, la solidarietà e la vicinanza a un popolo che paga un prezzo altissimo.

Niente di tutto questo sarebbe possibile senza il prezioso aiuto del dottor Luigi De Filippis, che con generosità e costanza rende possibili questi invii, e senza la comunità ucraina di Caulonia, che dimostra ogni giorno coraggio, dignità e attaccamento alla propria terra. Il lavoro è stato organizzato insieme alla mia segreteria politica, perché per me fare politica vuol dire stare dalla parte di chi soffre.

Ogni scatola che parte da qui può alleviare un dolore, curare una ferita, accompagnare una persona in un momento difficile. È un gesto piccolo rispetto alla tragedia della guerra, ma sappiamo che conta.

Continueremo finché ce ne sarà bisogno. Dalla Caulonia che ripudia la guerra, dalla parte dei civili, dalla parte della pace giusta», conclude il vicesindaco e assessore alla Cultura di Caulonia, Giovanni Maiolo.