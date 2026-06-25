Accolta la richiesta avanzata dal Comitato “Ultima Spiaggia”: da metà luglio partirà in via sperimentale un treno di ultima generazione diretto nella Capitale. L’obiettivo è rendere il collegamento stabile e rafforzare l’intera rete ferroviaria della costa jonica

Si è svolta questa mattina una riunione da remoto tra l’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, l’assessore con delega al Trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo, e il vicepresidente della Regione Filippo Mancuso, con il consigliere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti Antonio Agostini, il capo Dipartimento dei Trasporti e della Navigazione Enrico Pujia, Rfi e Trenitalia.

Dall’incontro è emersa la decisione di attivare, in via sperimentale da metà luglio, un Intercity Reggio Calabria-Roma via Jonica, che collegherà direttamente la Locride alla Capitale senza la necessità di raggiungere la stazione di Rosarno.

«Insieme al collega assessore con delega al Trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo – sottolinea l’assessore al Turismo Giovanni Calabrese – abbiamo raccolto e sostenuto le sollecitazioni avanzate lo scorso anno dal Comitato “Ultima Spiaggia”, avviando un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Trenitalia. Dopo diversi incontri, questa mattina abbiamo raggiunto questo primo importante successo.

Si tratta di un treno Intercity di ultima generazione. È un servizio sperimentale che dovrà essere sostenuto dall’utilizzo dei cittadini e dei turisti: se i risultati saranno positivi, lavoreremo per renderlo strutturale e per migliorare ulteriormente i tempi di percorrenza.

La Regione Calabria del presidente Occhiuto non poteva ignorare una richiesta così importante proveniente da un territorio strategico come la Locride. Questo è un esempio concreto di come le istanze dei cittadini, quando vengono ascoltate, possano trasformarsi in risultati.

Un sentito ringraziamento al Comitato “Ultima Spiaggia”, al consigliere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti Antonio Agostini, al capo Dipartimento dei Trasporti e della Navigazione Enrico Pujia e a Trenitalia per aver condiviso questo percorso e compreso la necessità di rafforzare i collegamenti della Locride con Roma. Continuiamo a lavorare per una Calabria sempre più connessa, moderna e competitiva».

Gli assessori Calabrese e Gallo evidenziano come sia stato fondamentale, per avviare questo percorso e raggiungere il risultato, raccogliere le istanze provenienti da cittadini, associazioni e amministratori locali, sostenendo con determinazione la necessità di garantire collegamenti più efficienti per un’area strategica della regione.

«Oggi quella richiesta trova una prima risposta concreta: la Locride – afferma l’assessore Gallo – sarà collegata direttamente alla Capitale senza la necessità di raggiungere Rosarno.

Si tratta del primo passo di un percorso più ampio che punta a rafforzare progressivamente l’intera rete ferroviaria jonica, con particolare attenzione anche al collegamento tra Catanzaro e Sibari, altro territorio che da tempo chiede servizi più adeguati e competitivi.

Questo nuovo Intercity di ultima generazione rappresenta una sperimentazione importante. Adesso sarà fondamentale il contributo di cittadini e turisti attraverso l’utilizzo del servizio. Risultati positivi ci consentiranno di lavorare per rendere strutturale il collegamento.

Sono molto soddisfatto di questo primo obiettivo raggiunto – conclude Gallo –. Ringrazio per la continua interlocuzione Agostini, Pujia, Rfi e Trenitalia e, per le sollecitazioni ricevute, il presidente della Città Metropolitana Francesco Cannizzaro, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, l’assessore Eulalia Micheli e il consigliere Giacomo Crinò, vicini e impegnati per il loro territorio».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal vicepresidente Filippo Mancuso per un risultato frutto dell’attenzione verso territori che meritano di essere serviti da un moderno sistema di trasporti e che rappresenta un precedente positivo anche per altre aree della Calabria, come quella del Crotonese.