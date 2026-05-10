La Città Metropolitana di Reggio Calabria parteciperà a TUTTOFOOD 2026, in programma dall’11 al 14 maggio 2026, portando in fiera il meglio delle produzioni agroalimentari del proprio territorio e accompagnando dieci realtà produttive selezionate tramite apposito avviso pubblico in una delle principali piattaforme B2B dedicate all’intero ecosistema food and beverage.

Lo stand istituzionale della Città Metropolitana sarà ospitato al Padiglione 10, Stand L03, dove saranno rappresentate alcune tra le espressioni più significative della filiera agroalimentare metropolitana: produzioni artigianali, specialità dolciarie, lavorazioni agricole, trasformazioni alimentari, pasta, prodotti tipici, conserve, liquori, eccellenze gastronomiche e realtà imprenditoriali capaci di raccontare, attraverso la qualità dei propri prodotti, l’identità e la ricchezza del territorio.

La partecipazione delle aziende selezionate consentirà di valorizzare un sistema produttivo articolato e fortemente radicato nelle comunità locali, che unisce saperi tradizionali, materie prime di qualità, capacità artigianale e attenzione all’innovazione.

Dalla fascia ionica alla Piana, dall’area tirrenica ai centri interni dell’Aspromonte, le imprese presenti nello spazio della Città Metropolitana testimoniano la vitalità di un comparto che rappresenta un elemento strategico per lo sviluppo economico, turistico e culturale dell’intero territorio.

TUTTOFOOD rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale per produttori, distributori e operatori qualificati della filiera agroalimentare. La manifestazione, globale e innovativa, favorisce l’incontro tra aziende e buyer con effettivo potere d’acquisto, tra cui distributori, importatori, grande distribuzione organizzata, negozi di prossimità, negozi gourmet, food service, operatori dell’Out of Home e chef.

La presenza della Città Metropolitana a TUTTOFOOD 2026 si inserisce nel percorso di valorizzazione e promozione delle eccellenze territoriali avviato dall’Ente attraverso una programmazione attenta e continuativa degli appuntamenti fieristici di settore.

Si tratta di un ulteriore tassello di una strategia istituzionale finalizzata a sostenere la competitività delle imprese locali, ampliare le opportunità commerciali e rafforzare il posizionamento delle produzioni metropolitane nei mercati nazionali e internazionali.

Un risultato reso possibile dal lavoro del Settore Sviluppo Economico, diretto dalla Dirigente Alessandra Sarlo, con il prezioso supporto dei funzionari responsabili, che ha consentito di strutturare un percorso di partecipazione alle fiere capace di coniugare promozione territoriale, sviluppo d’impresa e apertura verso nuovi scenari di mercato.

La fiera si conferma come un punto di riferimento per lo sviluppo del comparto alimentare, un luogo in cui la tradizione incontra l’innovazione e dove è possibile intercettare i trend di consumo, le nuove dinamiche di mercato e le opportunità di crescita dell’intera food community mondiale.

Con la partecipazione a TUTTOFOOD 2026, la Città Metropolitana rinnova il proprio impegno a favore delle imprese e della valorizzazione del territorio, promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla qualità delle produzioni, sulla capacità di fare rete e sulla proiezione verso i mercati del futuro.