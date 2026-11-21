Trasformare un episodio di pregiudizio vissuto sulla propria pelle in un messaggio collettivo di civiltà, capace di superare i confini dello Stretto e raggiungere centinaia di migliaia di persone. Si chiude con un bilancio straordinario la campagna di sensibilizzazione "Non chiamateci epilettici. Ognuno ha il suo nome", ideata, promossa e realizzata a Reggio Calabria da Antonia Sapone con il patrocinio morale dell'Amministrazione Comunale.

Nata in occasione del Mese Nazionale della Consapevolezza sull'Epilessia, l'iniziativa ha acceso i riflettori su un tema ancora troppo spesso circondato dal silenzio e dalla disinformazione: il peso delle parole e la necessità di restituire dignità alle persone che convivono con questa condizione neurologica.



I numeri

Secondo la relazione conclusiva appena trasmessa al Comune di Reggio Calabria e alla Fondazione Epilessia Lice, la campagna ha registrato una risonanza andata ben oltre le aspettative iniziali:

• 359.072 i contatti potenziali raggiunti complessivamente sul web.

• 25 le community e i gruppi internazionali coinvolti tra Italia, Francia, Spagna e paesi anglofoni.

• Centinaia le interazioni dirette registrate sul territorio reggino nelle prime 24 ore dal lancio, con una partecipazione sentita da parte dei cittadini.



«La mia storia, come quella di tante persone, dimostra che l'epilessia non definisce chi siamo, ma fa parte del nostro percorso», spiega Antonia Sapone tracciando il bilancio dell'iniziativa. «Il risultato straordinario di questa campagna dimostra che le persone con epilessia non vogliono restare invisibili né essere ridotte a un'etichetta: quando si rompe il silenzio con dignità e informazione, la società risponde con grande empatia. Dire "persona con epilessia" anziché "epilettico" significa riconoscere prima di tutto l'essere umano e il suo nome. Desidero ringraziare sentitamente l'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e il Sindaco per aver concesso il patrocinio morale all'iniziativa e per l'attenzione dimostrata verso questo messaggio di civiltà, così come tutti i cittadini e le community che hanno condiviso la campagna».



L'obiettivo per febbraio 2027: illuminare di viola un monumento della città



Chiusa la prima fase divulgativa, l'iniziativa guarda già al prossimo grande appuntamento istituzionale. Raccogliendo anche l'indicazione emersa nel confronto preliminare con la Fondazione Epilessia LICE, Antonia Sapone rilancia ora all'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria la proposta di illuminare in viola un monumento simbolo della città per il prossimo lunedì 8 febbraio 2027, in occasione della Giornata Internazionale dell'Epilessia.

Accanto al gesto simbolico, il progetto punta inoltre a promuovere incontri informativi nelle scuole e nelle piazze cittadine insieme ai medici epilettologi del territorio per insegnare a gestire correttamente una crisi e abbattere i tabù fin dalla giovane età.



«La campagna digitale si conclude con numeri importanti, ma il percorso culturale continua con un obiettivo concreto per la nostra città», conclude la promotrice. «Illuminare di viola un monumento di Reggio Calabria l'8 febbraio 2027 sarebbe un segnale fortissimo di vicinanza e inclusione per tutte le persone con epilessia».