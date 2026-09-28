Il coordinamento Reggio per la Palestina ha cura di promuovere, nell'ambito di un'iniziativa di memoria e sensibilizzazione sociale, la visione collettiva del documentario

Martedì 29 settembre e Mercoledì 30 settembre, alle ore 20.30, multisala Lumière (viale Laboccetta, angolo via Ciccarello, 13)

Il coordinamento Reggio per la Palestina ha cura di promuovere, nell'ambito di un'iniziativa di memoria e sensibilizzazione sociale, la visione collettiva del documentario "Naza" (2026, Yuval Abraham e Rachel Szor).

Girato di notte sui tetti di Tel Aviv durante la guerra a Gaza, il film ricostruisce i sistemi e le procedure alla base di quella che descrive come una campagna di uccisione di massa di civili palestinesi. Attraverso testimonianze dirette, il documentario mette in luce i meccanismi di pianificazione degli attacchi, sostenendo che le decisioni del governo e dell’apparato militare israeliano abbiano avuto un ruolo determinante nell’uccisione su larga scala di civili nel corso del conflitto.

Al termine delle due proiezioni seguirà un momento di cineforum per confrontarci insieme su quest'opera fondamentale e sulle riflessioni che suscita.