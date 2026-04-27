Esistono percorsi scolastici che non si esauriscono tra le mura di un’aula, ma che diventano ponti verso il futuro della governance continentale. È questo il caso di Asia Berrica ed Eleonora Copelli, eccellenze dell’Istituto d’Istruzione Superiore "F. Severi" di Gioia Tauro, guidato dal D.S. Prof. Fortunato Praticò, che dopo aver coronato il proprio percorso di studi nell’indirizzo Marketing , Relazioni Internazionali per il Marketing con l’attribuzione della Lode nell'anno scolastico 2024/25, hanno rappresentato il territorio calabrese in uno dei contesti più prestigiosi della politica giovanile internazionale.

Le due brillanti diplomate sono state infatti protagoniste della Settimana Europea della Gioventù 2026, svoltasi nel cuore pulsante di Bruxelles. L’evento, promosso congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento Europeo, si è configurato come un laboratorio di democrazia partecipativa, volto a stimolare l’impegno civile e la consapevolezza politica delle nuove generazioni.

Una sinergia vincente tra Scuola e Istituzioni. Il successo di questa iniziativa non è frutto del caso, ma della felice convergenza tra la lungimiranza accademica e il legame con le istituzioni comunitarie. Un ruolo determinante è stato svolto dal dott. Pierluigi Dato, funzionario presso la Commissione Europea, il cui intervento propositivo ha permesso di accorciare le distanze tra la periferia e il centro decisionale d'Europa.

A coordinare questo percorso di crescita sul campo è stata la Prof.ssa Saveria Lollio, docente del "Severi", che ha saputo declinare le competenze tecniche del curriculum RIM in una visione di cittadinanza globale, supportando le studentesse nel passaggio cruciale dalla teoria dei libri di testo alla pratica della diplomazia giovanile : «Non si tratta solo di un riconoscimento accademico, ma della dimostrazione che il talento, se supportato da una rete istituzionale solida, non conosce confini geografici».

In un’epoca in cui il concetto di "frontiera" appare sempre più anacronistico per chi mastica i linguaggi del marketing e delle relazioni internazionali, Berrica e Copelli incarnano il modello della Génération Europe. La loro partecipazione a Bruxelles non è stata una semplice visita di cortesia, ma una full immersion nelle dinamiche della cittadinanza attiva.