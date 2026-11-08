Dal 3 al 7 novembre 2026 gli studenti dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi sono stati protagonisti della seconda edizione del progetto “Vivi e scopri la Calabria”, un’esperienza formativa itinerante dedicata alla conoscenza del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del territorio regionale. Il percorso, intitolato “Costa dei Saraceni: storia dei borghi e tradizione del vino di Cirò”, ha permesso agli allievi di approfondire la conoscenza del territorio e le eccellenze produttive della provincia di Crotone.

Il viaggio ha condotto nella prima giornata gli studenti al Parco Archeologico di Capo Colonna e al Museo Archeologico Nazionale, sede di uno dei luoghi di culto più importanti della Magna Grecia. Nella seconda giornata gli studenti hanno raggiunto Le Castella, dove sorge il Castello Aragonese, fortezza del XV secolo costruita su un isolotto e collegata alla terraferma da una sottile lingua di sabbia. Nel pomeriggio hanno visitato il centro storico di Crotone, il lungomare e la statua bronzea dedicata a Hera Lacinia. Il terzo giorno è stato dedicato a Santa Severina, con la visita guidata al castello, al centro storico e al museo delle torture, e al borgo medievale di Cirò, dove i ragazzi hanno visitato il Museo di Luigi Lilio, custode di testimonianze e strumenti utilizzati dall’astronomo per studiare le stelle e dare origine all’attuale calendario.Venerdì 6 novembre il percorso li ha portati alla scoperta della tradizione vitivinicola, con la visita guidata alle Cantine Caparra & Siciliani, dove affonda le radici il rinomato vino “Cirò”, e, nel pomeriggio, a Cirò Marina, tra il santuario della Madonna di Mare e i Mercati Saraceni. La giornata conclusiva, sabato 7 novembre, è stata dedicata alla visita della Cantina “Tenuta dei Baroni Capoano”, dove gli studenti hanno conosciuto i processi produttivi dell’azienda vinicola e la storia dell’olio extravergine d’oliva.

Il progetto ha offerto agli studenti l’opportunità di apprendere sul campo, attraverso l’incontro diretto con luoghi, saperi e produzioni che costituiscono l’identità della Calabria, e di vivere un’esperienza di crescita e condivisione fuori dall’aula, in linea con la visione di una scuola aperta al territorio e attenta alla dimensione esperienziale dell’apprendimento.

Questa opportunità formativa è stata sostenuta e incoraggiata dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Mariarosaria Russo, dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, avv. Carmela Cambareri.