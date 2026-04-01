La presidente Anna De Gaio ha incontrato Franca Falduto, in nome e per conto della dirigente dell’ufficio Scolastico Regionale Loredana Giannicola

La Commissione regionale per l’Uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, operante presso il Consiglio regionale della Calabria, comunica che nella giornata di ieri è stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, volto a rafforzare le politiche di promozione delle pari opportunità e di contrasto ad ogni forma di discriminazione.

L’accordo rappresenta un significativo passo in avanti nel percorso di collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo di sviluppare azioni concrete e condivise in favore dell’inclusione, dell’equità di genere e della diffusione di una cultura del rispetto sin dai primi anni di formazione.

A rappresentare la commissione è stata la presidente Anna De Gaio, mentre per l’ufficio Scolastico Regionale è intervenuta Franca Falduto, in nome e per conto della dirigente dell’ufficio Scolastico Regionale, Loredana Giannicola.

«Questo protocollo non è solo un atto formale, ma un impegno concreto verso le nuove generazioni. Investire nella scuola significa intervenire alla radice delle disuguaglianze, contrastare stereotipi e costruire una società più giusta. La cultura del rispetto si forma sui banchi di scuola e diventa patrimonio collettivo. Per questo continueremo a lavorare con determinazione affinché le pari opportunità siano una realtà quotidiana e non un principio astratto», dichiara la Presidente della Commissione.

Attraverso il protocollo, le parti si impegnano a promuovere attività di formazione per il personale scolastico, iniziative educative e pratiche inclusive finalizzate a contrastare stereotipi e bullismo di genere.

La presidente De Gaio esprime, inoltre, un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, per aver patrocinato la sottoscrizione del protocollo, dimostrando sensibilità e concreta vicinanza ai temi delle pari opportunità e alle attività portate avanti dalla Commissione regionale.

La Commissione continuerà a svolgere il proprio ruolo di impulso e coordinamento, monitorando l’attuazione degli impegni assunti e promuovendo ulteriori iniziative in linea con gli indirizzi regionali.