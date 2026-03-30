Il sisma, di magnitido 3.1, è stato avvertito lievemente in diversi comuni della provincia di Reggio Calabria: nessun danno segnalato

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nelle prime ore di oggi. Il sisma, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è avvenuto alle ore 05:58 con una magnitudo locale (ML) pari a 3.1.

Secondo i dati ufficiali, l’epicentro è stato localizzato a circa 4 chilometri a nord-est del comune di San Roberto, a una profondità di 15.8 chilometri. La scossa è stata percepita lievemente dalla popolazione in diversi centri dell’area reggina, in particolare nelle zone più prossime all’epicentro.

In una prima stima provvisoria, l’INGV aveva indicato una magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5, successivamente confermata nella valutazione definitiva di 3.1. Al momento non si registrano danni a persone o cose,