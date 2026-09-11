Dopo le polemiche delle ultime ore sulla presunta esclusione delle bande musicali cittadine dai festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, arriva la conferma, tramite una nota dell’Amministrazione comunale, che la tradizione sarà rispettata. Anche quest’anno, infatti, i complessi bandistici reggini saranno presenti alla Processione della Patrona, accompagnando il corteo religioso e civile.

«Come sempre, anche quest'anno, le bande musicali reggine accompagneranno la Processione in onore della Madonna della Consolazione, rispettando la tradizione.

Presenza profondamente radicata nella storia e nella devozione alla Patrona della nostra Città – si legge nella nota diffusa – la banda è un elemento distintivo imprescindibile delle Festività Mariane, che sarà presente anche domani, accompagnando il corteo religioso e civile, contribuendo a rendere ancora più solenne e suggestivo il momento più sentito delle Festività Mariane.

Sfilerà una rappresentanza dei cinque complessi bandistici del territorio comunale: la Banda Musicale Città di Reggio Calabria, la Banda Musicale "A. Santamaura" di Ortì, l'Associazione Culturale - Complesso Bandistico "Euterpe" di Catona, la Banda Musicale "Religione e Patria" di Archi e il Complesso Bandistico "San Demetrio" di Mosorrofa.

Una presenza che si rinnova, nel rispetto del legame indissolubile e secolare tra la Città di Reggio Calabria e Maria Madre della Consolazione».