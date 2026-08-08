Si è svolta il 6 agosto sul lungomare di Locri la manifestazione Fit Walking Young 2026, che ha visto una numerosa partecipazione di famiglie, bambini, associazioni e cittadini, uniti nel nome della donazione, del benessere, della solidarietà e della sostenibilità ambientale.

L'iniziativa, promossa da Avis Locri e Usmia Carabinieri, insieme all'ASD Calabria Fitwalking, con il patrocinio del Comune di Locri, attraverso l'Assessorato alle Politiche Sociali e allo Sport, ha rappresentato un importante momento di condivisione, confermando quanto la collaborazione tra associazioni, istituzioni e volontariato possa generare valore per il territorio.

Nel corso della manifestazione sono stati promossi i valori della donazione del sangue, anche alla luce del recente protocollo d'intesa sottoscritto tra Avis e Usmia, rafforzando un percorso comune volto a sensibilizzare la comunità sull'importanza del dono e della prevenzione.

L'evento ha posto al centro anche il tema della sostenibilità ambientale. Fondamentale è stata la collaborazione dell'Osservatorio Ambientale "Diritto per la Vita", che ha distribuito acqua nelle borracce dei partecipanti, promuovendo l'utilizzo di contenitori riutilizzabili in sostituzione delle bottiglie di plastica, favorendo così comportamenti più sani e rispettosi dell'ambiente.

Fit Walking Young si inserisce infatti nel più ampio percorso che il Comune di Locri sta portando avanti sui temi della mobilità sostenibile e della tutela ambientale. Un cammino iniziato con il successo della partecipatissima "Città in Bici", occasione durante la quale è stata consegnata la Bandiera Verde, riconoscimento che premia l'impegno verso una mobilità sempre più sostenibile.

Il Fitwalking è stato guidato da Fausto Certomà, che con la sua esperienza e il suo entusiasmo ha accompagnato i partecipanti lungo il percorso, promuovendo i valori dello sport accessibile, della salute e della partecipazione. Un momento che anticipa il grande appuntamento del fitwalking di Roccella del 16 agosto.

Prosegue inoltre la raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un defibrillatore, un'iniziativa che punta a dotare il territorio di uno strumento fondamentale per la sicurezza e la tutela della salute della comunità per una città cardio protetta.

Il calendario estivo proseguirà poi il 26 agosto, quando Locri ospiterà un altro importante appuntamento dedicato alla promozione dell'attività fisica e della salute con numerose associazioni del territorio, in occasione della Bandiera Azzurra, che vedrà la presenza del campione olimpico di marcia Maurizio Damilano, testimonial nazionale del riconoscimento.

La riuscita dell'iniziativa ha confermato come l'unione tra Avis, Usmia Calabria, ASD Calabria Fitwalking, Comune di Locri, con il supporto di Emergency Odv e Planteria orto urbano rappresenti un modello virtuoso di collaborazione capace di coniugare sport, inclusione, solidarietà e sostenibilità, offrendo alla comunità occasioni concrete di crescita civile e sociale.