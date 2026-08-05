Sarà ospite a Polistena il 12 agosto, il professore Nello Cristianini, uno dei più autorevoli studiosi internazionali di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, discipline alle quali ha dedicato gran parte della propria attività scientifica, accademica e divulgativa.

Nell’ambito della rassegna culturale Alberolibro promossa dall’Amministrazione Comunale ed inserita nel programma dell’estate culturale polistenese, l’appuntamento con Cristianini è il 12 agosto alla ore 22 presso la splendida location del parco della Liberazione.

L’evento, unica tappa in Calabria, sarà moderato dal Sindaco Michele Tripodi che dialogherà con il professor Cristianini, autore del libro “Forma Mentis” di recente pubblicazione che racconta le potenzialità ma anche le insidie delle menti costruite dall’ intelligenza artificiale.

Il prof. Cristianini è uno dei massimi esperti internazionali de intelligenza artificiale.

La sua formazione nasce dall’incontro tra scienze fisiche, matematica e informatica: si è laureato in Fisica all’Università di Trieste, ha conseguito un master in Computational Intelligence presso la Royal Holloway, University of London, e successivamente un dottorato all’Università di Bristol. Nel corso della sua carriera ha insegnato e svolto attività di ricerca in prestigiosi atenei internazionali, tra cui l’Università di Bristol e l’Università della California a Davis. Oggi è professore di Intelligenza Artificiale presso l’Università di Bath, nel Regno Unito. I suoi studi hanno riguardato alcuni dei settori fondamentali che hanno accompagnato lo sviluppo dell’intelligenza artificiale contemporanea: il machine learning, l’analisi statistica degli algoritmi, le macchine a vettori di supporto, i metodi kernel, la bioinformatica, l’elaborazione del linguaggio e l’analisi dei grandi volumi di dati.

Il prof. Cristianini è inoltre autore di importanti testi scientifici sull’apprendimento automatico, divenuti punti di riferimento per generazioni di studiosi e ricercatori, e di libri rivolti a un pubblico più ampio, nei quali affronta con linguaggio accessibile le grandi domande poste dall’evoluzione delle macchine intelligenti.

Nelle sue opere più recenti ha analizzato il percorso attraverso il quale le macchine sono diventate capaci di svolgere compiti complessi senza necessariamente ragionare come gli esseri umani. Nei volumi “La scorciatoia”, “Machina sapiens”, “Sovrumano” e, oggi, “Forma mentis”, Cristianini accompagna il lettore dentro la storia e il funzionamento dell’intelligenza artificiale, interrogandosi sui suoi limiti, sulle sue potenzialità e sul rapporto futuro tra intelligenza umana e intelligenza artificiale.