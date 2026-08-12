Il Teatro Antico di Taormina ha fatto da cornice allo spettacolo "La Bella Addormentata", prodotto dalla Compagnia Balletto di Sicilia con la direzione artistica di Pietro Gorgone.

All'evento hanno partecipato le allieve dell'indirizzo coreutico del Liceo "Rechichi" di Polistena — parte integrante dell'istituto diretto dalla dirigente scolastica Maria Antonella Timpano — che hanno avuto l'opportunità di esibirsi sul palco. Le studentesse coinvolte sono state Ginevra Bellantoni, Greta Carbone, Lara Gullace, Daria Mazzù e Isabella Richichi.

La partecipazione è stata supportata dalla collaborazione con la professoressa Gabriella Cutrupi, già docente di tecniche della danza, che ha ricoperto il ruolo di stage manager. Le allieve hanno perfezionato la preparazione studiando le coreografie sotto la guida del ballerino e coreografo Amilcar Gonzalez, guest star della serata insieme a Carlotta Canzano, affiancati dalla compagnia e dalla direzione di Pietro Gorgone.

In merito al valore formativo dell'iniziativa, la dirigente scolastica Maria Antonella Timpano ha dichiarato: «L'esperienza sul prestigioso palcoscenico taorminese ha rappresentato per le studentesse un momento di crescita fondamentale, unendo il rigore dello studio accademico alla concreta pratica professionale al fianco di artisti di alto livello».