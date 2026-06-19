L’Amministrazione guidata da Simona Scarcella conferma per il secondo anno consecutivo il progetto dedicato ai minori: finanziamento aumentato a 30 mila euro, attività educative e ricreative e attenzione speciale ai bambini del quartiere Ciambra

Anche per l’estate 2026 l’Amministrazione comunale di Gioia Tauro, guidata dal sindaco Simona Scarcella, realizzerà i Centri Estivi dedicati ai minori, confermando un percorso di attenzione e vicinanza alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie.

Si tratta del secondo anno consecutivo di attivazione del progetto dall’insediamento dell’attuale Amministrazione e del secondo anno in cui si concretizza un programma strutturato di attività ricreative, educative e formative rivolte ai bambini durante il periodo estivo. Giochi, momenti di socializzazione, attività istruttive e occasioni di crescita accompagneranno i partecipanti nei mesi più caldi dell’anno, offrendo loro spazi sicuri e stimolanti.

Determinante, ancora una volta, il lavoro svolto dalla delegata alle Politiche Sociali, Mariangela Giovinazzo, il cui costante impegno ha consentito al Comune di intercettare i finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione dei Centri Estivi.

«Negli anni precedenti al mio insediamento – dichiara il sindaco Simona Scarcella – questi progetti non venivano realizzati perché non venivano neppure presentate le relative richieste di finanziamento. Oggi, invece, il nostro Comune è stato premiato dal Ministero per le Politiche della Famiglia con un incremento delle risorse assegnate. Lo scorso anno abbiamo ottenuto un finanziamento di 27 mila euro, mentre quest’anno la cifra sale a 30 mila euro. Risorse importanti che ci consentiranno di regalare a tanti bambini giornate di svago, sostenendo al tempo stesso le famiglie».

Un risultato che testimonia la capacità amministrativa di programmare e valorizzare le opportunità offerte dagli enti sovracomunali, trasformandole in servizi concreti per la comunità.

«Dalle promesse ai fatti» – sottolinea ancora il primo cittadino – ricordando l’impegno assunto nei mesi scorsi durante una visita ai bambini residenti nel quartiere Ciambra, alla presenza del vicesindaco Antonio Parrello e della delegata Mariangela Giovinazzo. «Avevo promesso ai bambini che, a fronte di un buon andamento scolastico, il sindaco li avrebbe premiati attraverso l’attivazione dei Centri Estivi proprio nella zona della Ciambra, così da consentire anche ai piccoli residenti di partecipare facilmente alle attività. Un impegno che oggi stiamo mantenendo e che nelle prossime settimane sarà definito nei dettagli insieme alle associazioni coinvolte».

Gli educatori che opereranno nei Centri Estivi saranno figure qualificate e specializzate, preparate a svolgere con professionalità il delicato compito di accompagnare i bambini nelle attività ludiche ed educative, garantendo sicurezza, inclusione e benessere.

«Sono molto soddisfatta. Felice è il termine che meglio rappresenta il mio stato d’animo in questo momento – conclude il sindaco Scarcella –. Un sorriso regalato a un bambino è una carezza al cuore di ogni adulto. E la nostra amata città ha davvero bisogno di tanti sorrisi e di tante carezze».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di politiche sociali promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più attenta ai bisogni delle famiglie, dei minori e delle fasce più fragili della popolazione.