Gioia Tauro inaugura la seconda edizione de “Il Maggio dei Libri”: oltre venti appuntamenti per una città che sceglie la cultura. Dal 23 aprile al 31 maggio, Gioia Tauro si trasformerà ancora una volta in una grande casa della cultura, della lettura e del confronto, grazie al cartellone promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Simona Scarcella e curato dall’Assessore alla Cultura Domenica Speranza.

Più di venti eventi, presentazioni di libri, incontri con autori, dibattiti, letture condivise e momenti di riflessione animeranno la città per oltre un mese, confermando il ruolo sempre più centrale di Gioia Tauro nel panorama culturale calabrese e nazionale.

L’inaugurazione, prevista per il 23 aprile, coinciderà con un appuntamento di particolare valore umano e sociale: la presentazione del libro “Voglio solo sentirmi meglio” di Giovanni Occhiuto, organizzata insieme alla Fondazione Le Idee di Chicco, alla famiglia Occhiuto e all’Ordine degli Psicologi della Calabria. Gioia Tauro non è più fanalino di coda. È diventata, invece, un polo culturale capace di attrarre scrittori, editori, associazioni e fondazioni provenienti da tutta Italia. Una città che sceglie di investire sulla cultura, di renderla accessibile, diffusa e viva, dimostrando che credere nei libri, nelle idee e nelle persone può cambiare il volto di un territorio.