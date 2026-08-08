L'Organizzazione di Volontariato Porto Salvo è lieta di annunciare la I Edizione della Festa della Birra, in programma sabato 8 agosto 2026, a partire dalle ore 20:00, sul Lungomare di Gioia Tauro – Piazza Quattro Angeli. L'evento nasce con l'obiettivo di offrire una serata di aggregazione e divertimento aperto a tutta la cittadinanza, valorizzando uno dei luoghi simbolo della città e promuovendo, al tempo stesso, le attività dell'associazione a favore della comunità.

La serata sarà animata dall'energia della band MAX POWER 883, che proporrà uno spettacolo interamente dedicato ai più grandi successi degli 883 e di Max Pezzali, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale ricco di emozioni e divertimento.

Oltre all'intrattenimento musicale, saranno presenti stand gastronomici con panini e un'ampia selezione di birre alla spina, per offrire ai partecipanti un'esperienza all'insegna della convivialità. Ad arricchire il programma sarà inoltre il raduno di auto storiche, organizzato in collaborazione con il CAMEGT, che porterà sul lungomare numerosi veicoli d'epoca, regalando un ulteriore momento di interesse per appassionati e famiglie.

«Questa manifestazione rappresenta per noi un momento importante – dichiara l'Organizzazione di Volontariato Porto Salvo –. Vogliamo creare un'occasione di incontro capace di unire persone di tutte le età, promuovendo i valori della solidarietà, del volontariato e della partecipazione attiva. Auspichiamo che questa prima edizione possa diventare un appuntamento fisso dell'estate gioiese.»

La Festa della Birra non rappresenta soltanto un momento di svago, ma anche un'occasione concreta per sostenere l'attività dell'Organizzazione di Volontariato Porto Salvo, che opera sul territorio con iniziative rivolte alla collettività e alla promozione dei valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e dell'impegno civico. L'intero ricavato dell'evento sarà destinato a finanziare i progetti e le future attività associative, contribuendo alla crescita di una realtà che nasce con l'obiettivo di mettere il volontariato al servizio della comunità.