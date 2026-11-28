«Il Natale si avvicina. Le luci si accendono, i regali iniziano a prendere forma, e per tutti dovrebbe essere un tempo di attesa serena. Per me, invece, oggi è arrivato un regalo in anticipo.

Ho avuto notizie certe: la fisioterapia e la logopedia che seguono mia figlia ormai da anni – denuncia Simona Coluccio, madre di Pia e presidente dell’associazione Commatre – verranno sospese a fine dicembre. La fisioterapia, in particolare, la accompagna dal 2019. Sette anni di lavoro, di progressi, di fiducia, di conoscenza profonda della sua storia, del suo corpo, delle sue paure e dei suoi traguardi. E ora, tutto questo rischia di essere interrotto.

Il motivo? Mi è stato detto chiaramente: non ci sono fondi per l'ADI per il 2027.

E allora mi chiedo: è normale tutto questo?

I nostri figli e le persone fragili non sono numeri, non sono pratiche, non sono capitoli di bilancio da tagliare.

Sono bambini, ragazzi e adulti con disabilità complesse, che hanno bisogno di una cosa semplice e fondamentale: la continuità.

Continuità delle terapie. Continuità delle stesse mani, delle stesse voci, degli stessi occhi che li conoscono davvero. Perché con loro non si può ricominciare ogni due anni, cambiare sistema, cambiare terapista, come se nulla fosse. Ogni interruzione è un passo indietro. Ogni ripartenza è fatica, ansia, dolore.

E non sono sola. Sono venuta a conoscenza che queste terapie in Adi sono già state sospese da mesi a diversi utenti, a diverse famiglie. Famiglie che, come me, si ritrovano a combattere in silenzio, senza risposte, senza alternative.

E allora lo voglio dire con chiarezza: i budget sanitari non possono compromettere i bisogni essenziali e la vita delle persone fragili. Non si può tagliare sulla pelle dei più deboli.

Non si può decidere che a fine dicembre finiscono i fondi e finiscono anche i diritti. Perché la fragilità non va in vacanza, non si ferma a fine anno, non aspetta il prossimo bilancio.

Noi non chiediamo privilegi. Chiediamo continuità, rispetto e dignità per i nostri figli e per tutti gli utenti. Perché i diritti non possono scadere a fine dicembre.

E nessuno dovrebbe essere lasciato indietro. Mai. Soprattutto a Natale», conclude Simona Coluccio, madre di Pia e presidente dell’associazione Commatre.