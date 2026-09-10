Palazzo Campanella si tinge di blu per accendere una luce sull’importanza dell’ascolto, della prevenzione e del contrasto alla solitudine. In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che si celebra oggi, giovedì 10 settembre, il Consiglio regionale della Calabria aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa da Telefono Amico Italia, unendosi idealmente ai luoghi e ai monumenti illuminati in tutta Italia.

L'iniziativa intende richiamare l'attenzione su un fenomeno estremamente delicato e complesso, sottolineando l'importanza della prevenzione, dell'ascolto e del contrasto alla solitudine. Il blu, colore simbolo di Telefono Amico, illuminerà la facciata della sede dell'Assemblea legislativa calabrese, unendola idealmente ai luoghi e ai monumenti che in tutta Italia aderiscono alla giornata.

Telefono Amico Italia opera quotidianamente offrendo ascolto a chi attraversa momenti di difficoltà emotiva, nel rispetto dell'anonimato e della riservatezza, attraverso l'impegno di centinaia di volontari. L'organizzazione è presente sul territorio nazionale con una rete di centri locali e in Calabria con il Centro di Reggio Calabria, impegnato in un prezioso servizio di ascolto e sensibilizzazione.

«La Presidenza del Consiglio regionale ha condiviso con convinzione questa iniziativa – afferma il presidente Salvatore Cirillo – per testimoniare la vicinanza della massima Assemblea elettiva regionale a una causa che richiama tutti a una grande responsabilità. Illuminare simbolicamente Palazzo Campanella di blu significa accendere una luce sull’importanza dell’ascolto e della prevenzione e ricordare quanto sia fondamentale non lasciare sole le persone nei momenti di maggiore fragilità».

«Desidero inoltre esprimere il mio apprezzamento a Telefono Amico Italia e al Centro di Reggio Calabria, insieme al suo presidente Pasquale Chirico e a tutti i volontari, per il prezioso servizio svolto anche nella nostra regione. Il lavoro quotidiano, fondato sull’ascolto, sulla vicinanza e sul contrasto alla solitudine, rappresenta un presidio importante per la collettività e una testimonianza concreta di solidarietà e attenzione verso chi attraversa un momento di difficoltà».