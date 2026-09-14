É in corso un sopralluogo per valutare l’eventuale grado di pericolosità della giostra “Frisbee”, a Reggio Calabria..

A riportarlo è un post del comitato di quartiere “Ferrovieri-Pescatori” che chiarisce «Che l’immobile che si vede non è abitato, ma ospita uffici. Abbiamo chiesto anche che venga effettuata una misurazione ufficiale delle emissioni sonore per valutare se siano emissioni a norma di legge».

«Un rappresentante dei giostrai ci ha assicurato attenzione al volume della musica in modo da rispettare le esigenze di tutti. Una rettifica alla precedente ordinanza chiarisce comunque che il limite per l’attività delle giostre grandi, sia a largo Botteghelle che a Pentimele, è fissato per le ore 01.00 anche nei giorni 14 e 15 settembre».