La relatrice Speciale Onu: «Ho grande fiducia nell’onorevole Princi e conto molto sul suo pragmatismo, avendo già visto come ha rappresentato l’Europa all’Onu a New York»

Al termine dei tre giorni a Reggio Calabria, Heba Hagrass, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, massima autorità mondiale in tema di disabilità, ha consegnato un rapporto inedito all’Onorevole Giusi Princi, invitandola a trasmetterlo al Governo italiano e soprattutto ai caregiver e alle associazioni del territorio.

La Relatrice Hagrass è stata in visita ufficiale a Reggio Calabria in quanto invitata dal Sindaco, onorevole Francesco Cannizzaro, e dall’Europarlamentare calabrese onorevole Giusi Princi, componente dell’Intergruppo del Parlamento europeo sui diritti delle persone con disabilità.

Hagrass è rimasta molto entusiasta della missione e si è impegnata a tornare a Reggio Calabria tra due anni per monitorare i risultati del tavolo permanente che sarà costituito a breve su mandato del Sindaco Cannizzaro.

La Relatrice Speciale dell’Onu ha voluto consegnare il documento nelle mani dell’onorevole Princi per la grande stima, fiducia e credibilità che ripone nell’europarlamentare calabrese e nel suo operato, che aveva già avuto modo di apprezzare in occasione della 19ª Conferenza degli Stati Parte della Convenzione Onu a New York.

L’onorevole Princi ha assunto l’impegno di tradurre il rapporto e di trasmetterlo, per il tramite del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari, e dell’Assessore comunale alle Politiche sociali, Lucia Fio, a tutte le associazioni e a tutti i caregiver del territorio, protagonisti degli appuntamenti con la Relatrice Onu a Reggio Calabria, ai quali hanno partecipato numerosi testimoniando le difficoltà legate alla quotidianità per mancanza di accessibilità e vera inclusione.

È la prima volta che la Relatrice Speciale dell’Onu si reca in Italia nell’esercizio del proprio mandato ed è la prima volta in assoluto che si confronta con un territorio anziché con uno Stato.

«È stato per me motivo di orgoglio – ha affermato l’europarlamentare calabrese – ricevere dall’Alta Relatrice Onu Heba Hagrass il Rapporto Onu sulla cura e sul sostegno dei bambini con disabilità all’interno dell’ambiente familiare, da lei redatto.

Il mio impegno - ha proseguito l’On. Princi - sarà quello di tradurlo e diffonderlo presso i caregiver calabresi e reggini, per il tramite del Garante regionale Ernesto Siclari, e dell’Assessore comunale Lucia Fio. Provvederò, inoltre, a trasmetterlo al Governo italiano, affinché possa costituire un ulteriore elemento di riflessione e di indirizzo nell’ambito delle politiche nazionali dedicate alla disabilità e alla famiglia.

Ringrazio – ha aggiunto l’On. Princi - la Relatrice Hagrass per la profonda attestazione di stima e per la fiducia che ha riposto in me e nel Sindaco Francesco Cannizzaro accogliendo il nostro invito. Lavoreremo insieme - ha concluso - perché la tutela dei diritti delle persone con disabilità si traduca sempre più in politiche, servizi e strumenti concreti di sostegno alle persone e alle loro famiglie».

Molto entusiasta delle giornate a Reggio Calabria, della grande partecipazione e della grande aspettativa che i cittadini hanno riposto nel percorso avviato, la Relatrice Speciale ha inoltre chiesto per i prossimi giorni una call privata con l’On. Princi, alla quale si collegherà direttamente dalla sua sede Onu.

«Ho grande fiducia nell’onorevole Princi e conto molto sul suo pragmatismo, avendo già visto come ha rappresentato l’Europa all’Onu a New York», ha affermato Hagrass.