Con saggi del rinomato esperto di mafia Antonio Nicaso e della curatrice Aya Musa, l’opera fotografica che parla di potere, memoria e resistenza

Quali tracce lascia la violenza sul paesaggio ? Come si può fotografare il silenzio che avvolge una delle organizzazioni criminali più potenti d'Europa ?

Guilty Grounds (Lannoo) esplora l'eredità nascosta della 'Ndrangheta attraverso i suggestivi paesaggi della Calabria. In questa avvincente opera fotografica, la fotografa olandese Steffi Reimers combina immagini del Parco Nazionale dell'Aspromonte con storie di rapimenti, omicidi e sparizioni, insieme a riflessioni di esperti e al suo racconto personale di come ha documentato un luogo dove il silenzio ha a lungo protetto la criminalità organizzata.

Attingendo alla sua esperienza nel campo della medicina legale, Reimers si accosta al paesaggio come testimone, rivelando come i luoghi possano custodire la memoria della violenza. Con saggi del rinomato esperto di mafia Antonio Nicaso e della curatrice Aya Musa, Guilty Grounds offre una potente esplorazione del potere, della memoria e della resistenza.

Guilty Grounds è una riflessione inquietante sull'intersezione tra paesaggio, giustizia e memoria collettiva, che invita i lettori a guardare oltre la superficie di una regione plasmata dal segreto