L’anno scolastico 2026 si conferma un periodo di straordinari successi per l’Istituto Comprensivo “Foscolo” di Bagnara guidato dal dirigente Renato Scutellà, che registra un vero e proprio salto di qualità nei risultati delle competizioni scientifiche, matematiche e geografiche a livello nazionale.

Nei giorni 24 e 25 febbraio si sono svolti i Campionati di Astronomia, prova interregionale tra le più prestigiose competizioni scientifiche scolastiche italiane, che hanno visto la partecipazione di 227 studenti calabresi. Tra loro, la studentessa Rachele Velardi della classe 3ªA della scuola secondaria di primo grado ha ottenuto un risultato notevole nella categoria Junior, distinguendosi per preparazione, passione e capacità logiche. La partecipazione alla competizione ha coinvolto anche altri studenti meritevoli dell’Istituto, come Rosario Ianni (3G) e Sofia Jellali (3I), che hanno raggiunto questa importante fase di qualificazione.

Pochi giorni dopo, il 26 febbraio, è stato il turno dei Campionati Nazionali di Geografia. Gli studenti delle classi terze si sono confrontati con migliaia di coetanei provenienti da tutta Italia, affrontando 240 quesiti su temi che spaziavano dalla demografia alla sostenibilità ambientale. Il risultato è stato straordinario: 2° posto nazionale a squadre e prestigiosi piazzamenti individuali, tra cui il titolo assoluto di Andrea Pavia nella categoria sostenibilità ambientale, l’argento nazionale di Clarissa Fatima Pavia e il 5° posto generale di Cristian Gramuglia. Una conferma che l’Istituto Foscolo è ormai una realtà scolasticacompetitiva a livello nazionale.

Non meno importante è stato il trionfo dei giovani talenti ai Giochi Matematici del Mediterraneo. Gli alunni Papalia Francesco, Salerno Carmelo e Marino Giulia delle classi prime, Natalie Caratozzolo, Zampogna Mariagrazia e Zagari Giuseppe per le classi seconde e Barilà Davide Karol, Calabrò Vincenzo e Mensitieri Giuliana per la categoria S3, hanno superato brillantemente le fasi preliminari e hanno disputato le Finali di Area, passo fondamentale verso la prestigiosa Finale Nazionale di Palermo. Il progetto, promosso dall’A.I.P.M., Accademia Italiana per la promozione della Matematica, valorizza non solo la preparazione matematica, ma anche il pensiero logico, la capacità di problem solving e la gestione dell’emotività, confermando ancora una volta l’approccio formativo innovativo dell’Istituto.

A coronare questo straordinario anno di successi si aggiunge un ulteriore prestigioso riconoscimento: la medaglia di bronzo ottenuta alle gare nazionali del Pi Greco Day, promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Università di Torino, svoltesi il 16 marzo. Un risultato che testimonia ancora una volta l’eccellenza raggiunta dagli studenti dell’Istituto anche nell’ambito matematico.

Questi risultati rappresentano molto più di semplici vittorie: sono la testimonianza di un percorso educativo in cui passione, dedizione, curiosità e lavoro di squadra si trasformano in eccellenza. L’I.C. “Foscolo” non solo forma studenti competenti, ma li guida a diventare cittadini consapevoli, capaci di affrontare le sfide del futuro con entusiasmo e preparazione.

Un anno di grandi soddisfazioni che rende orgogliosa tutta la comunità scolastica e la cittadinanza del piccolo comune calabrese.