La relazione principale sarà tenuta dall'avvocato Giuseppe Carlo Rotilio, postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione

Martedì 10 novembre 2026, alle ore 16:45, presso i locali della Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, si terrà un importante incontro culturale e commemorativo dal titolo: “Venerabile Mons. Giovanni Ferro: Pastore della Chiesa Reggina”.

L'evento è promosso dal Comune di Reggio Calabria, dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria (CIS) e dalla stessa Biblioteca “P.De Nava”, con l'obiettivo di approfondire la statura morale, spirituale e storica di una delle figure più amate e significative del Novecento reggino. I lavori si apriranno con i saluti della Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “P.De Nava”, e della Dott.ssa Loreley Rosita Borruto, Presidente del CIS della Calabria. L'introduzione al tema della manifestazione sarà affidata a Padre Pasquale Triulcio, Direttore dell'Archivio Storico Diocesano, che offrirà un inquadramento storico-ecclesiale sul ministero di Mons. Ferro.

La relazione principale sarà tenuta dall'Avv. Giuseppe Carlo Rotilio, Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Venerabile Arcivescovo Giovanni Ferro. L'intervento ripercorrerà le tappe fondamentali della vita del presule e lo stato attuale dell'iter canonico.