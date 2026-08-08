Il dibattito si è concentrato sull'urgenza della prevenzione e sulla necessità di una presenza istituzionale sempre più capillare e incisiva sul territorio

Si è tenuta nella suggestiva cornice di Chianalea l’iniziativa commemorativa dal titolo “Il coraggio della memoria, la forza del futuro”, promossa dall’APS Chianalea in collaborazione con la "Fondazione Antonino Scopelliti" e patrocinata del Comune di Scilla. Un evento di profondo significato civile dedicato al ricordo del magistrato Antonino Scopelliti, barbaramente ucciso in un periodo tra i più bui della storia repubblicana, vittima di una convergenza di interessi tra diverse organizzazioni criminali e forze occulte che hanno tentato di minare la stabilità dello Stato italiano.

L'iniziativa ha segnato l’apertura delle commemorazioni ufficiali in vista della ricorrenza dell’uccisione del magistrato, rappresentando il primo momento di riflessione collettiva ospitato proprio a Scilla. La manifestazione è stata nobilitata dalla partecipazione straordinaria di Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato e Presidente della Fondazione Antonino Scopelliti, la cui presenza ha testimoniato il legame indissolubile tra l’eredità del padre e l’impegno civile delle nuove generazioni.

La scelta di Chianalea per questo omaggio non è stata casuale. In uno dei borghi più belli d’Italia, dove il mare incontra la roccia, si fondono storia, passione, bellezza e resilienza. Sono queste le medesime qualità che hanno contraddistinto la vita e l'opera di Antonino Scopelliti: un uomo che ha servito lo Stato con dedizione assoluta, affrontando con fermezza le sfide più ardue della magistratura.

Oltre al doveroso esercizio della memoria, il dibattito si è concentrato sull'urgenza della prevenzione e sulla necessità di una presenza istituzionale sempre più capillare e incisiva sul territorio.

Durante l'evento, si è sottolineata l'importanza di investire sull'educazione dei più giovani sin dalla tenera età. Coltivare i valori civili e la cultura della legalità è l'unico modo per sottrarre linfa vitale alle organizzazioni criminali. È essenziale trasmettere ai bambini un messaggio chiaro: delinquere non è solo moralmente sbagliato, ma è una scelta che non conviene e che non ripaga mai, allontanandoli dalle insidie di chi si illude di poter piegare lo Stato.

Il ricordo di Antonino Scopelliti a Scilla non è stato solo un atto di omaggio al passato, ma un patto per il futuro: la testimonianza che la luce della giustizia e della bellezza sarà sempre più forte del buio della criminalità.