Quando finisce un percorso liceale l’entusiasmo non è solo degli studenti, ma anche e soprattutto di coloro che li hanno seguiti sia dal punto di vista culturale che della formazione personale. Ed è quello che ha vissuto il Liceo Scientifico di Gioiosa Jonica, plesso del Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, nel celebrare, con orgoglio e fierezza, le sue cinque formidabili centiste, uscite dall’esame di maturità, anno scolastico 2025/2026: Irma Tassone (100/100 e lode - V A – Liceo Scientifico Ordinario), Serena Panetta (100/100 - V A – Liceo Scientifico Sportivo), Annalisa Mazzone (100/100 e lode - V A - Liceo Scientifico Sportivo), Sara Bonafortuna (100/100 e lode - V A – Liceo Scientifico Sportivo), Maria Sofia Torre (100/100 e lode - V A – Liceo Scientifico Sportivo). Un eccezionale risultato per ragazze eccezionali, che sono il prodotto di un’ottima dinamica docente – discente, che non ha tenuto conto solo delle competenze nozionistiche, ma anche dei talenti e delle specificità personali delle studentesse, trasmettendo loro che le cadute e gli ostacolo incontrati a scuola non sono stati dei limiti, ma opportunità per mettere a fuoco il meglio di se stesse e per orientarsi verso scelte consapevoli, che potranno dare spazio alle reali tendenze e passioni, puntando al successo personale di ognuna e incrementando valori e qualità, così da essere, un giorno, cittadine del mondo, che sanno accogliere le differenze e renderle un momento di confronto e di crescita.

In altre parole, ogni allieva è diventato un vero e proprio capolavoro, forgiato dalle sue esperienze esistenziali e culturali pregresse e dai colpi di scalpello dei docenti: un’armonia unica, che pervaderà gli anni a venire di originalissimi successi. Un plauso alle centiste, per lo splendido risultato, e a tutti gli altri ragazzi che hanno superato la maturità con impegno, volontà e dedizione, nonché ai docenti del Liceo Scientifico di Gioiosa Jonica per la passione con cui hanno fatto crescere i propri allievi, divenendo, per loro, dei punti di riferimento irrinunciabili nei diversi momenti della vita, e soprattutto per aver messo in loro le radici di qualcosa di inestimabile, in una società che ci vuole manipolabili e facili all’assuefazione: il libero pensiero! “Possiamo pianificare il nostro futuro con chiarezza e saggezza solo quando conosciamo il percorso che ci ha portato al presente” (Adlai Ewing Stevenson Jr)



