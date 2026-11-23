In occasione del simposio dal titolo " Giustizia, sicurezza e difesa dei diritti umani ", svoltosi presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria (caserma «Fava-Garofalo») e promosso dal Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'avvocato Giovanna Francesca Russo, istituzioni, magistratura e mondo accademico si sono confronti sulle emergenze e sul futuro del sistema carcerario italiano.

L'evento ha visto la presentazione ufficiale del progetto scientifico e istituzionale SicurPena2030 e dell'opera collettanea dedicata alle criticità del sistema penitenziario. In questo quadro di riflessione interdisciplinare — che ha affrontare temi complessi quali il sovraffollamento, la prevenzione dei collegamenti con la criminalità organizzata e il reinserimento sociale — l'intervento del Professor Giulio Di Mizio (Docente Universitario e Direttore del Master di II livello in Medicina, Psicologia e Sanità in ambito Penitenziario e nelle Misure Alternative dell'Università Magna Graecia di Catanzaro) ha posto l'accento sul ruolo cruciale della sanità penitenziaria.

Professore, parliamo stavolta in punto di dottrina. Il titolo di un suo recente intervento parla di bilanciamento tra salute e sicurezza. Ma questi due beni così importanti sono in conflitto?

Ribadisco che salute e sicurezza non sono due beni in concorrenza, ma rappresentano due garanzie che si sostengono a vicenda, a condizione che le regole del loro incontro siano chiare. E il punto di incontro, nel contesto operativo, è proprio il medico penitenziario.

Le regole, oggi, sono chiare?

Dal 2008, con il DPCM del 1° aprile, la sanità penitenziaria appartiene al Servizio Sanitario Nazionale e alle Regioni. Tra la riforma del 2008, la legge 81 del 2014, le Linee Guida sull'assistenza sanitaria per i detenuti del 2015 ed il D. Lgs 123 del 2018 gli operatori hanno dovuto muoversi in un intreccio di norme poco coerenti tra loro. Questo crea ancora oggi un'area di confusione operativa che espone tutti: i medici e il personale sanitario, l'Amministrazione penitenziaria e anche la Magistratura.

Professore, che cos'è la "doppia lealtà" in parole semplici?

Un medico deve essere leale nei confronti del proprio paziente. In carcere, però, lavora all'interno di una istituzione che ha anche altri compiti: garantire la sicurezza e far rispettare le regole, verso cui tutti – detenuti e operatori – devono dimostrare la stessa lealtà. Quando, nell'operatività quotidiana, le due cose sembrano tirare in direzioni diverse, il medico si trova diviso. Questa è la doppia lealtà. Non è un problema del singolo medico: nasce dal luogo in cui lavora e dalla funzione pubblica esercitata. Non si elimina, ma si deve governare. E si governa solo con la cultura e con una preparazione specialistica che ormai, nel 2026, non si può più improvvisare.

Perché in carcere tutto ciò pesa di più che altrove?

Perché il paziente non può né scegliere il medico, né andarsene da dove è detenuto. E perché quello che il medico dice, o scrive, può incidere concretamente sulla vita del detenuto. Il detenuto lo sa, ea volte teme che una parola detta in ambulatorio possa pesare sul suo percorso. Il passaggio della sanità dalla Giustizia al Servizio Sanitario ha prodotto una separazione burocratico-amministrativa raggiunta da anni, ma c'è un divario profondo tra questa separazione e la reale percezione del detenuto: vede il medico e l'intera équipe come parte dell'autorità, e da ciò deriva una scarsa alleanza terapeutica, nonostante il grande impegno del personale sanitario nel dialogo, nell'informazione e nell'acquisizione del consenso alle fasi diagnostiche terapeutiche.

Può farci un esempio concreto?

La legge prevede che a un detenuto non si possa applicare la sanzione dell'isolamento senza un certificato del medico che attesta che può sopportarlo. Il certificato è una tutela: se il medico dice no, la sanzione non si esegue o si posticipa. Ma chi firma il “sì” diventa, in qualche modo, parte della sanzione. Qui le due lealtà si toccano. Il medico penitenziario, pur indipendente, per funzione pubblica firma certificati di idoneità al regime custodiale e all'isolamento, ha un ruolo inevitabile nelle istanze di differenziamento della pena per motivi di salute e può assistere a condotte simulatorie e pretestuose, attivate per esempio per non andare in udienza, di cui non può non dare atto. Le sue decisioni hanno un impatto enorme, qualche volta diretta e qualche volta indiretto, sulla libertà e sulla vita penitenziaria della persona.

Un altro esempio?

Un detenuto dice al medico di aver pensato di farsi del male e chiede di non dirlo a nessuno. Se il medico tace, non può riuscire a proteggerlo. Se parla, il detenuto può non fidarsi più di lui, e smettere di raccontare. Le regole internazionali dicono che il segreto su questioni sanitarie vale anche in carcere, salvo un pericolo reale e imminente per il paziente o per altri: allora il medico deve agire. Ma la regola migliore, in realtà, non è arrivare a quel punto. Un detenuto che si fida parla prima, e parlare prima è sicurezza per lui e per tutti gli altri.

Un detenuto può fidarsi del suo medico?

Deve potersi fidare, ed è anche una questione di sicurezza. Se il detenuto non racconta per paura delle conseguenze, il medico perde le informazioni. Meno fiducia vuol dire meno sicurezza, per lui e per chi lavora lì.

La soluzione allora è separare del tutto chi cura e chi valuta?

È la risposta che si trova in una parte della letteratura internazionale: chi deve curare, cura soltanto, e un altro professionista valuta. Questa ipotesi presenta un grande vantaggio, la fiducia. Ma ha un limite che spesso si trascura: anche chi valuta secondo questo modello ipotizzato, è un medico, con lo stesso giuramento, e in più avrebbe una scarsissima conoscenza clinica del paziente, con tutti i rischi connessi. Il problema non sparisce solo cambiando la persona.

E il potere di dire "no" da parte del medico che conosce il detenuto?

È un punto che difende. Il medico che vede il paziente ogni giorno è spesso il primo a capire che una misura gli farà male. Ma è anche il primo a capire se c'è in atto una condotta pretestuosa che nulla ha a che fare con la salute, e che invece produce ricadute critiche nella vita dell'istituto e del sistema penitenziario e giudiziario in generale. Il "no" che protegge la salute e la firma che dice "va bene, può farlo", che tutela la sicurezza, proprio perché pesano, devono essere governati con metodo rigoroso e sempre supportato da elementi oggettivi. La cultura dell'operatore sanitario, la sua preparazione di base e una formazione specialistica in sanità penitenziaria costituiscono il cardine su cui fondare tali dinamiche.

Formazione specialistica in sanità penitenziaria che però, se non ho capito male, non esiste in concreto

Nel nostro paese, come nella maggior parte del mondo, la medicina penitenziaria non viene insegnata nei corsi di laurea. Vi sono per lo più master universitari, che negli ultimi anni stanno tentando di sopperire ad un enorme vuoto formativo.

Un vuoto importante: ma cosa c'è dietro?

Un vuoto che denota la scarsa visione strategica del legislatore dimostrata negli anni. Il carcere è sicurezza nazionale. Chi lavora in carcere, a qualunque titolo, è anch'esso custode di tale bene primario. Per cui andrebbe preparato in maniera assolutamente impeccabile, e non lasciato alla mercé delle proprie scelte personali. Ma ciò purtroppo è in piena coerenza con la debolezza del sistema dell'esecuzione penale, se visto in rapporto con l'apparato repressivo dello Stato. Da un lato grandi investimenti, importanti tecnologie investigative e scientifiche; dall'altro un sistema fragile, che funziona soprattutto con enormi sacrifici di chi ci lavora, e con severe carenze di sistema sulle quali non c'è volontà reale di risolvere. Ricordo a me stesso che eseguiti gli arresti, finiti i processi, non è finito proprio nulla. Anzi. Inizia una seconda parte, spesso molto più lunga ed impegnativa, ed almeno di pari dignità rispetto alla prima, di cui tutti fanno finta di dimenticarsi. L'esecuzione penale è la vera barriera che, nel detenere, definisce la sicurezza dello stato e prova contemporaneamente a far ripartire chi ha sbagliato con il piede giusto, se vuole farlo. Trascurarla è un errore grave, è come segare il ramo su cui si è seduti.

Parliamo di chi lavora in carcere: medici, infermieri, agenti. Come entrare in questo discorso?

La sicurezza non riguarda solo i detenuti. Riguarda anche chi lavora all'interno degli Istituti di pena, che subisce aggressioni e vessazioni di ogni genere. Se i sanitari non si sentono sicuri, e se la Polizia Penitenziaria lotta nonostante le scarse risorse, il servizio ne soffre, e ne soffre anche i pazienti. Ricordo sempre che il carcere è esplosivo perché trattiene in uno spazio confinato una serie di persone con tratto antisociale o affette da disturbo antisociale di personalità, che mentre all'esterno sono oggettivamente “diluite” nella popolazione generale, rappresentandone il 2-3%, in carcere queste categorie salgono a circa il 47% della totalità degli ospiti. Persone che violano le regole e non tollerano il claustro e le imposizioni normative della vita in comune, continuando purtroppo a delinquere anche all'interno. Se a questo aggiungiamo le persone affette da dipendenze, i pazienti psichiatrici affetti da patologie psichiatriche maggiori ed i “sine titulo”, che dovrebbero essere in altra sede (REMS), il quadro che si percepisce è di una elevatissima complessità di sistema. Il risultato? Una miscela esplosiva che può essere presa in carico solo con competenza, preparazione mirata, determinazione e coerente utilizzo di risorse, che non possono e non devono mancare per nessun motivo.

Che cosa cambierebbe, concretamente?

Un modello organizzativo penitenziario moderno, con una visione strategica e con regole nuove, basato sul rispetto dei diritti direttamente in equilibrio con una vincolante osservanza dei doveri. Diceva Sergio Marchionne che i diritti sono sacrosanti e vanno tutelati, ma se continuiamo a vivere di soli diritti, di diritti moriremo. Ed aveva ragione, e negli Istituti di Pena tale affermazione dovrebbe essere ricordata a tutti, detenuti e detenenti, perché è un principio che sta alla base della funzione rieducativa della pena, ma anche alla base della Pubblica Funzione esercitata.

Un messaggio ai cittadini?