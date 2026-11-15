Un serpentone colorato, compatto e determinato ha attraversato questa mattina le strade della periferia sud di Reggio Calabria. Grande successo di partecipazione e forte impatto civico per la pedalata di sensibilizzazione promossa dal Comitato Provinciale FCI Reggio Calabria insieme a una straordinaria rete di società sportive del territorio: ASD Habitat, ASD Bikers Team, ASD Kratos, ASD Rolling Bike, ASD Reggina Team Neto, ASD Cicli Ilario e gli amici di UISP Calabria.

Il ritrovo, fissato alle prime luci del mattino presso il Demy Bar lungo la Strada Statale 106 Jonica a Pellaro, ha visto radunarsi atleti, amatori e appassionati delle due ruote, uniti da un unico grande obiettivo: lanciare un messaggio forte e condiviso sulla sicurezza stradale e sul rispetto per chi pedala.

L’iniziativa, nata in adesione alla campagna di mobilitazione e sensibilizzazione della Federazione Ciclistica Italiana per richiamare l’attenzione sulla vulnerabilità di chi va in bicicletta, ha voluto ricordare le tante vite spezzate sull'asfalto e ribadire con forza il diritto di pedalare in sicurezza sulle nostre strade.

A margine della manifestazione sono arrivate le riflessioni dei promotori.

Giuseppe Iero, Presidente provinciale FCI Reggio Calabria: «La risposta del nostro movimento è stata straordinaria e doverosa. Ogni volta che un ciclista esce di casa per allenarsi o semplicemente per passione, deve avere la certezza di poter tornare sano e salvo dalla propria famiglia. Non possiamo più accettare che la distrazione, l'alta velocità e il mancato rispetto della distanza laterale di sorpasso continuino a mietere vittime. Come Federazione continueremo a far sentire la nostra voce affinché la cultura della sicurezza stradale diventi una priorità quotidiana per tutti gli utenti della strada».

Bruno Tomasello, ASD Habitat: «Vedere così tante realtà sportive pedalare fianco a fianco, superando ogni confine di squadra, è la dimostrazione che sul tema della vita umana siamo un blocco unico. Chi guida deve comprendere che sotto ogni casco c’è una vita, una persona vulnerabile che non può e non deve essere vista come un ostacolo sulla carreggiata. Da Pellaro oggi è partito un segnale forte: chiediamo rispetto, attenzione e consapevolezza».

Diego Quattrone, UISP Calabria: «Lo sport per tutti ha una responsabilità sociale enorme. La bicicletta rappresenta il futuro della mobilità, il benessere fisico e la sostenibilità, ma tutto questo perde di senso se mancano le condizioni minime di sicurezza. Abbiamo pedalato uniti per chi non c’è più e per difendere il diritto di ogni ciclista di condividere la strada senza paura. Questa sinergia tra enti e associazioni è la strada giusta per promuovere una vera educazione civica sulle nostre arterie viarie».

La manifestazione si è svolta in un clima di grande compostezza ed entusiasmo. Gli organizzatori hanno ringraziato sentitamente tutti i partecipanti e chi ha collaborato per la riuscita e la sicurezza dell'evento, confermando la volontà di proseguire con ulteriori iniziative di sensibilizzazione sul territorio reggino.