La Città Metropolitana di Reggio Calabria parteciperà all’edizione 2026 del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, con uno spazio istituzionale dedicato alla promozione della produzione editoriale, culturale e identitaria del territorio metropolitano.



In vista dell’importante appuntamento nazionale, si è tenuta quest’oggi a Palazzo Alvaro una riunione operativa, alla presenza della Dirigente e dei Funzionari del Settore Cultura della Città Metropolitana, finalizzata al coordinamento degli editori che comporranno lo stand dell'Ente. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto organizzativo utile a definire gli aspetti logistici e programmatici della partecipazione, oltre che a recepire ulteriori istanze, proposte e suggerimenti da parte degli operatori editoriali coinvolti.



La presenza della Città Metropolitana al Salone del Libro si inserisce nel percorso di valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio e intende offrire una vetrina qualificata agli autori, agli editori e alle realtà che contribuiscono alla crescita del panorama letterario e culturale reggino e calabrese. Lo stand metropolitano sarà animato da un articolato calendario di presentazioni, incontri e momenti di approfondimento, con il coinvolgimento di case editrici, scrittori, relatori e operatori culturali.



Il programma degli eventi



Il programma, già stilato, accompagnerà l’intera durata della manifestazione e proporrà un racconto plurale della Calabria, attraverso opere dedicate alla memoria, alla narrativa, alla saggistica, alla musica, alla filosofia, ai territori interni, all’identità, alla spiritualità, alla storia locale e alle nuove forme di dialogo culturale.

Nella giornata di giovedì 14 maggio, lo stand della Città Metropolitana ospiterà le presentazioni di volumi che spaziano dal welfare generativo nelle aree interne alla ricerca etnomusicologica, dalla riflessione psicologica alla narrativa contemporanea. Tra gli appuntamenti in programma figurano gli incontri con Francesco Rao, autore di Welfare generativo nelle Aree interne: istruzioni per l’uso, Danilo Gatto, autore di Cardeto, Mammola, Cinquefrondi 1954. Immagini e suoni dalla ricerca di Alan Lomax e Diego Carpitella, Pasquale Romeo, autore di Le chiavi della mente, Cristian Belloni, autore di Il disordine degli antagonisti, Matteo Pansera, autore di Non lasciate ogni speranza voi che restate. La Calabria non è l’inferno, e Raffaele Mortelliti, autore di L’umanoico.



Il calendario di venerdì 15 maggio prevede una giornata particolarmente ricca, con incontri dedicati alla saggistica, alla narrativa, alla musica e alla riflessione filosofica e civile. Sono previste le presentazioni dei lavori di Giuseppe Ruggeri, autore di Dell’irragionevole ragione, delle autrici Monnalisa Marcacci e Stefania Paglia per la collana CoScienza Olistica, di Domenico Giordano, autore di Note di Pop da Reggio Calabria e dintorni, di Nadia Crucitti, autrice di Casa Valpatri, di Alberto Pellegrino, autore di Marx politico, di Maria Bulei, autrice di L’altra metà dell’arcobaleno, di Paolo e Antonino Bolano, autori di Oltre la tornanza, e di Antonio Greco, autore di Giulia, suo nonno e la Costituzione.



Sabato 16 maggio, il programma proseguirà con nuove proposte editoriali dedicate alla memoria, alla narrativa, al dialogo culturale e alla valorizzazione di figure e storie del territorio. In calendario gli incontri con Rocco Romeo, autore di Stefania Filo Speziale. Conversazioni con un’ombra di luce, Giuseppe Gervasi, autore di Maria. Una storia vera, Roberta Mormando, autrice di Il piacere è tutto il mio, Francesco Idotta e Daniela Pellicanò, autori di L’inutile dialogo sui massimi sistemi, Barbara Collet, autrice di Ferita aperta, Enrico Guggia, autore di Due fiammiferi, Natale Pace, autore di Domenico Zappone, e Magda Dominella Foti, autrice della collana filosofica Bussole in caos.



La giornata di domenica 17 maggio sarà caratterizzata da un ampio ventaglio di appuntamenti dedicati alla spiritualità, alla storia, alla memoria dei luoghi, alla letteratura d’Aspromonte e ai progetti culturali internazionali. Sono previste le presentazioni di Leone Massimo Occhiuto, autore di La Sindone e i Vangeli, Angela Tibullo, autrice di Il senso della Vita, Gaetano Surace e Antonio Marino, autori di Un viaggio tra le stanghe della Vara con Maria Consolatrice, Enzo Galluccio, Antonio Galluccio e Mimmo Catanzariti, autori di Platì e le sue pietre. Storia e leggenda, Giorgio Cotroneo, autore di Sentieri narranti d’Aspromonte, Laura Curtale, autrice di Corrado Alvaro, saggista nella memoria, Guido Perboli, autore di Storie di carta, oltre alla presentazione del progetto culturale internazionale Lingua, identità e infanzia, dedicato all’adozione di una grammatica base della lingua ucraina per bambini ucraini residenti in Italia. Chiuderà la giornata l’incontro con Antonio Errigo, autore di Volevo solo cantare.



Lunedì 18 maggio, la partecipazione della Città Metropolitana si concluderà con appuntamenti dedicati al racconto della Calabria contemporanea e alla narrativa. In programma l’evento Raccontiamo la Calabria: 10 anni del quotidiano Calabria.Live, con Santo Strati, Roberto Laruffa e Franco Arcidiaco, la presentazione del volume Basta coprire i polsi di Simona Musco e Rocco Femia, e l’incontro con Santino Malara, autore di Tarantola.



La partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino conferma l’impegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria nella promozione della cultura ed in particolare dell'editoria, come strumento di crescita, identità e valorizzazione del territorio, attraverso il sostegno agli editori locali e la costruzione di occasioni di visibilità nazionale per il patrimonio artistico e letterario metropolitano.