Dopo sei appuntamenti da tutto esaurito, la Delegazione FISAR di Reggio Calabria torna a sorprendere con una proposta innovativa legata alla birra. Sarà questa bevanda, per la prima volta, la protagonista di un momento di formazione e divulgazione della delegazione reggina, che si terrà domenica 29 novembre, nella cornice dell’Agriturismo Feudo Gagliardi di Caulonia.

Durante il VII Incontro diVino, si sfateranno i falsi miti sulla birra, se ne approfondiranno le conoscenze e verranno svelati i segreti di una delle bevande più antiche e affascinanti della tradizione gastronomica.

Un evento realizzato in collaborazione con Limen Brewery e Do di Malto, due realtà che contribuiranno a raccontare il mondo brassicolo attraverso l’esperienza e la passione dei suoi protagonisti.

La mattinata si aprirà con un incontro di approfondimento insieme ai mastri birrai Nicola Ferrentino e Damiano Coluccio, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle materie prime, delle tecniche produttive e delle peculiarità che rendono ogni birra un’espressione unica di competenza, territorio e creatività. Seguirà l’intervento di Andrea Filocamo, profondo conoscitore del mondo brassicolo, che offrirà ulteriori spunti di riflessione e conoscenza.

La cultura lascerà poi spazio al piacere della tavola, con un pranzo nel quale le portate saranno accompagnate da birre selezionate, in un percorso di abbinamento pensato per dimostrare quanto questo prodotto possa dialogare con la gastronomia, regalando esperienze sensoriali sorprendenti.

A chiudere la giornata, nel primo pomeriggio, sarà uno spettacolo decisamente fuori dagli schemi: «Io do di malto», con il poliedrico Giuseppe Grosso Ciponte, che porterà in scena un originale momento di intrattenimento insieme a Francesca Florio. Un modo ironico e coinvolgente per continuare a raccontare la birra attraverso il linguaggio dell’arte e dello spettacolo.

«Questa volta non sarà un sabato sera, ma una domenica mattina e soprattutto, per la prima volta, parleremo di birra. Abbiamo voluto aprire le porte a un nuovo target di appassionati e ampliare ulteriormente le tematiche della nostra mission: diffondere la cultura e la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche. Dopo sei eventi consecutivi conclusi con il tutto esaurito, ci auguriamo di replicare anche questa volta. La voglia di crescere è tanta e la passione che accomuna questa piccola, ma già grande delegazione, è davvero incommensurabile. I nostri padroni di casa saranno, in questa occasione, i fratelli Teresa e Vincenzo Vozzo, affiancati da Barbara Bova, un gruppo affiatato e professionale, capace di coniugare accoglienza, qualità e attenzione ai dettagli», precisa il delegato FISAR Reggio Calabria, Giovanni Galasso.

Con questo settimo appuntamento, FISAR Reggio Calabria conferma la volontà di andare oltre i confini della tradizionale cultura del vino, costruendo occasioni di incontro, formazione e condivisione e valorizzando le professionalità e le eccellenze del territorio.