La Giunta Municipale del Comune di Caulonia ha approvato l’atto di indirizzo politico-amministrativo per la redazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC). Lo strumento, richiesto dalla Regione Calabria come condizione di ammissibilità ai finanziamenti del PR Calabria 2021/2027 (Azione 2.1.1 FESR-FSE), apre la strada a interventi strutturali di efficientamento energetico dell’intera rete di illuminazione pubblica cittadina.

Il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale è lo strumento strategico con cui un Comune pianifica in modo organico e sostenibile la propria rete di illuminazione pubblica. Attraverso il PRIC, Caulonia potrà ridurre i consumi energetici e i costi di gestione, contenere l’inquinamento luminoso, migliorare la sicurezza urbana e valorizzare il patrimonio paesaggistico e turistico del territorio.

Il Piano prevederà il censimento completo degli impianti esistenti, la classificazione illuminotecnica dell’intero territorio comunale, la programmazione degli interventi prioritari — tra cui la conversione a LED e l’adozione di sistemi di regolazione intelligente — e la relativa pianificazione economica e temporale, nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

L’adozione del PRIC è la condizione necessaria per accedere ai fondi europei destinati all’efficientamento della rete pubblica. La delibera approvata dalla Giunta dà mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di avviare immediatamente le procedure per la redazione del Piano, con l’obiettivo di dotare il Comune di uno strumento di pianificazione aggiornato, efficace e proiettato al futuro.

«Con questa delibera mettiamo Caulonia nelle condizioni di accedere a risorse europee concrete per rinnovare la nostra illuminazione pubblica. È una scelta di responsabilità verso i cittadini e verso l’ambiente: meno sprechi energetici, costi più bassi per il Comune e strade meglio illuminate. Il PRIC sarà lo strumento con cui programmiamo il futuro del nostro paese in modo serio e sostenibile.»— dichiara il Sindaco Francesco Cagliuso.

L’approvazione dell’atto di indirizzo si inserisce in un più ampio disegno di governo del territorio orientato alla sostenibilità, all’efficienza amministrativa e alla qualità della vita dei cittadini. L’illuminazione pubblica è un servizio essenziale che incide quotidianamente sulla sicurezza, sul decoro e sull’attrattività turistica di Caulonia.

«Il PRIC ci permetterà di avere finalmente una visione d’insieme della nostra rete di illuminazione e di intervenire con logica, priorità e provando ad intercettare risorse europee» – sottolinea il Vicesindaco Giovanni Maiolo.

L’assessorato alle politiche ambientali ha sostenuto con convinzione l’adozione del PRIC, che rappresenta uno dei pilastri della strategia di riduzione dell’impatto ambientale dell’Ente. Il Piano contribuirà anche agli obiettivi di contenimento dell’inquinamento luminoso, tutela della biodiversità notturna e promozione di un modello di illuminazione più rispettoso dell’ecosistema locale.

«La lotta agli sprechi energetici e all’inquinamento luminoso è parte integrante del nostro impegno per un Comune più verde e più sostenibile. Con il PRIC, Caulonia potrà pianificare interventi mirati che migliorano la qualità della vita dei cittadini e proteggono al tempo stesso il nostro ambiente. È una scelta di cui siamo orgogliosi»— aggiunge l’Assessore alle Politiche Ambientali Lorenzo Commisso.