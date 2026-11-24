Musica, partecipazione e approfondimenti sulla prevenzione oncologica hanno animato la manifestazione promossa dall’associazione Angela Serra, con il coinvolgimento di artisti, volontari e realtà del territorio

Ancora una volta la Locride attiva e solidale si è unita per il benessere e la salute del territorio. "Un Calice per la Vita" 2026, la manifestazione promossa dall’"Angela Serra – Sezione Locride", svoltasi quest’anno a Marina di Gioiosa Ionica in collaborazione con MarinAmo, Pro Loco per Gioiosa Marina e l’amministrazione comunale, è stata una grande occasione di partecipazione collettiva che ha portato alla raccolta di oltre 14.000 euro a sostegno delle attività dell’associazione "Angela Serra – Sezione Locride", impegnata da anni nella promozione e realizzazione di progetti finalizzati a rendere la sanità del comprensorio sempre più efficace.

Uno spazio importante di approfondimento si è svolto nella sala consiliare con il convegno «Non nasconderti dietro a un dito», moderato dal dott. Attilio Gennaro, sull’importanza della prevenzione dei tumori maschili e della prostata in particolare, nuove terapie per la cura e sessualità durante la malattia. Sono intervenuti il sindaco Rocco Femia, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, Marisa Martella per MarinAmo, la presidente della Pro Loco Adele Sidoti, Oreste Iacopino in rappresentanza ASP Reggio Calabria, il prof. Massimo Federico; hanno relazionato i medici specialisti Antonio Verbena, Francesco Luciano, Antonio Granata.

L’evento ha coinvolto associazioni sportive come Marina di Gioiosa Scuola Calcio, ASD Digem Volley Marina e Gioiosa Basket, New Body Center e ASD Primo Passo; per l’animazione bimbi «La magia dei sogni» ed Enjoy Party.

Il cuore della manifestazione è stato il grande concerto, condotto da Carletto Romeo, Annarita Gullaci, Rocco Totino, che ha visto alternarsi Girolamo Gullace, Nino Tarzia, i QuartAumentata, Manuela Cricelli, Bruno Ferró, Mario Muscolo, Attilio Gennaro e Massimo Diano, fino al gran finale con tutti gli artisti insieme sul palco.

Per l’«Angela Serra», sono intervenuti il professore Massimo Federico, presidente dell’associazione, il responsabile per la Regione Calabria, dottor Attilio Gennaro, insieme al sindaco Rocco Femia e le volontarie dell’associazione.

Nel corso della serata sono stati inoltre consegnati gli attestati di ringraziamento agli chef e ai pasticcieri «Angela Serra», al Polo tecnico professionale Dea Persefone Zanotti Bianco, ai sommelier FISAR, alla Pizzeria Ciccarelli e agli artisti, per il contributo offerto alla realizzazione dell’iniziativa.

I 14 mila euro raccolti rappresentano il risultato concreto di una serata nella quale la solidarietà ha trovato espressione nella musica, nella collaborazione e nella generosità. «Un Calice per la Vita» ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante fare rete e quanto si possa realizzare quando una comunità sceglie di unirsi.