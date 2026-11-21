«Massimo Ceccherini ha più volte raccontato il ruolo fondamentale avuto dalla compagna Elena Labate nella sua vita, soprattutto durante gli anni segnati dalla dipendenza dall'alcol e dalle difficoltà personali.



L'attore toscano – si legge su Ok!Mugello – noto per i numerosi film interpretati al fianco di Leonardo Pieraccioni, ha parlato apertamente dei suoi problemi con l'alcol, delle conseguenze del gioco d'azzardo e dei momenti in cui ha rischiato di perdere il controllo della propria esistenza.



«Quando mi ubriacavo era impossibile tenermi. Lei mi picchiava e fermava la bestia dentro di me», aveva dichiarato Ceccherini in un'intervista al Corriere della Sera nel 2023, ricordando quanto la presenza di Elena fosse stata determinante.



Originaria di Reggio Calabria e operatrice socio-sanitaria, Elena Labate è al fianco dell'attore da molti anni. I due vivono nella campagna vicino a Pistoia, lontano dalla vita mondana.



Ceccherini ha raccontato che, al momento di quell'intervista, non beveva da otto anni, ma continuava ad attribuire alla compagna un ruolo essenziale nel mantenere il proprio equilibrio.



«Ho quasi sempre bisogno della presenza di Elena», aveva confessato, spiegando quanto fosse importante per lui averla accanto.



Anche Leonardo Pieraccioni, amico e collega di lunga data, ha riconosciuto il contributo della donna al cambiamento dell'attore.



«Ha avuto momenti caotici con qualche bicchierino di rum di troppo», aveva raccontato Pieraccioni, aggiungendo che oggi Ceccherini conduce una vita profondamente diversa, in campagna, accanto alla donna che lo ha aiutato a superare le difficoltà.



Il legame con Elena ha avuto un ruolo importante anche nelle scelte televisive dell'attore. Nel 2017 Ceccherini abbandonò anticipatamente L'Isola dei Famosi, dopo uno scontro con Raz Degan, e successivamente chiese alla compagna di sposarlo durante una diretta televisiva.



In un'altra occasione, ricordando il momento in cui aveva capito quanto Elena fosse importante per lui, Ceccherini aveva raccontato di averla osservata mentre si preparava per andare al lavoro, indossando la divisa della Misericordia.



«E mi sono detto: Dio è arrivato. Ho avvertito la sua presenza», aveva dichiarato.



Il rapporto con Elena è rimasto centrale anche durante il ritorno dell'attore al cinema. Sul set di Io capitano, il film di Matteo Garrone al quale ha collaborato come sceneggiatore, Ceccherini aveva iniziato a utilizzare WhatsApp proprio per poter effettuare videochiamate alla compagna e al cane Lucio, al quale è particolarmente legato».