In Italia il contrasto alla violenza sulle donne presenta uno stridore profondo tra l'eccellenza formale delle norme e la desolante drammaticità delle tutele quotidiane. Nella nota stampa diffusa dall'Associazione IPAZIA di Reggio Calabria e firmata dalla Presidente Franca Milazzo, si sottolinea infatti che "in Italia abbiamo leggi bellissime contro la violenza sulle donne. E donne che continuano a non essere protette". Il testo definisce questi interventi come vere e proprie "leggi manifesto", ossia provvedimenti "approvati in fretta dopo un femminicidio che fa rumore, con un nome, una conferenza stampa, un titolo sui giornali. E poi lasciate lì, senza soldi, senza personale, senza posti, senza controlli". Nonostante strumenti normativi come la Convenzione di Istanbul, la Legge 119/2013 e il Codice Rosso garantiscano sulla carta protezione, accoglienza in casa rifugio, ascolto e supporto legale e psicologico gratuito entro 72 ore dalla denuncia, la realtà dei fatti smentisce categoricamente tali garanzie.

Se il Codice Rosso ha impresso una velocizzazione al momento della denuncia, l'intero sistema di soccorso e protezione successivo rimane bloccato. Una donna che trova la forza di denunciare ottiene un inserimento in una Casa Rifugio anche dopo tre mesi di attesa, poiché i posti disponibili sul territorio nazionale sono soltanto uno ogni 20.000 abitanti a fronte dello standard fissato dalla Convenzione di Istanbul di uno ogni 10.000. La situazione dei Centri Antiviolenza appare altrettanto critica: pur trattandosi di servizi definiti essenziali, vengono finanziati tramite bandi annuali al pari di un progetto qualsiasi, con ritardi nell'erogazione dei fondi che raggiungono gli otto mesi e retribuzioni per le operatrici comprese tra i 600 e i 700 euro mensili. In Calabria, ad esempio, sono operativi appena nove Centri per 404 Comuni. Come evidenziato dal comunicato, "le leggi manifesto promettono, ma non obbligano", poiché utilizzano formule generiche prive di scadenze tassative e di risorse vincolate.

Questo vuoto si manifesta nettamente sia nell'ambito della prevenzione scolastica sia sul piano dell'autonomia economica. L'educazione all'affettività e al rispetto non è mai diventata una disciplina obbligatoria nelle scuole, rimanendo limitata a interventi promozionali e spot a distanza di vent'anni dalle prime istanze[5]. Dal punto di vista economico, il Reddito di Libertà di 530 euro al mese per la durata di 12 mesi risulta del tutto insufficiente a coprire l'affitto di una casa e il sostentamento dei figli, trasformando la scelta di denunciare in un passaggio rischioso:*"senza casa e lavoro, la denuncia diventa un biglietto di andata e ritorno". Per superare queste criticità, l'Associazione IPAZIA chiede alle istituzioni quattro impegni precisi: lo stanziamento di fondi strutturali e triennali per Centri e Case Rifugio al di fuori della logica dei bandi, l'introduzione di 30 ore annue obbligatorie di educazione all'affettività in ogni istituto scolastico con docenti formati, l'innalzamento del Reddito di Libertà ad almeno 800 euro per 24 mesi abbinato a una riserva del 15% degli alloggi popolari, e l'attivazione di una banca dati unica nazionale integrata con Procure, Forze dell'Ordine, Sanità e Centri.

L'intervento di Franca Milazzo mette a nudo l'inadeguatezza delle risposte simboliche e la distorsione del sistema giudiziario[2]. Nel testo si ribadisce con nettezza che "una legge senza soldi, senza personale, senza formazione, è solo un pezzo di carta che serve a chi la scrive per mettersi la coscienza a posto" e che "la violenza non si combatte con mimose, panchine rosse e minuti di silenzio". L'associazione solleva inoltre una profonda questione di giustizia rispetto alla prassi attuale: "perché quando una donna denuncia violenza deve essere lei ed i suoi figli a dover scappare di casa?" e "perché devono essere loro a dover vivere nascosti, con l'indirizzo segreto, con la paura di essere trovati?". Il meccanismo vigente finisce per punire chi denuncia, privandola della casa, del lavoro e della stabilità quotidiana, lasciando invece l'aggressore nell'abitazione anziché disporne il collocamento in strutture di accoglienza con controlli e percorsi di recupero. Come sintetizzato dalla Presidente Milazzo, "questo non è giustizia. Questa è una seconda violenza, fatta dallo Stato", a conferma del fatto che senza una rete di accoglienza e lavoro garantita in ogni Comune, il fallimento non è delle donne, ma delle istituzioni.