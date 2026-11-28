Non una semplice commemorazione nostalgica, ma un confronto sulle diseguaglianze del presente partendo dalla lezione politica di un riformista del Sud. Si è aperta al Convento dei Minimi di Roccella Jonica “Ciò che resta da fare”, la rassegna promossa per il decennale della scomparsa di Sisinio Zito.

Il primo appuntamento ha riportato al centro del dibattito pubblico il pensiero dell’ex senatore ed esponente di spicco del Partito Socialista Italiano, attraverso una tavola rotonda moderata dal giornalista di la Repubblica Giuseppe Colombo.

Ad aprire i lavori è stato Marco Schirripa, docente di Diritto Pubblico Comparato all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha tracciato il profilo istituzionale e culturale dello statista calabrese: «Sisinio Zito è stato una figura di grande rilievo nella storia politica e culturale della Calabria, capace di coniugare l’impegno nelle istituzioni nazionali con un legame profondo con la propria terra. La sua eredità rappresenta ancora oggi un patrimonio di idee e valori sul quale vale la pena continuare a riflettere nel ricordo del suo più grande insegnamento: non perdere mai la capacità di realizzare cose impossibili».

A restituire il lato più intimo e le radici della vocazione politica dello zio è stato invece l’attuale primo cittadino roccellese Vittorio Zito: «Il senatore non avrebbe mai voluto un ricordo della sua persona, ma delle idee che ci ha lasciato, che sono assolutamente attuali. Credo che il modo migliore per ricordarlo non sia guardare indietro, piuttosto chiederci cosa ci ha lasciato da fare. Lo facciamo partendo dal tema dell’uguaglianza, o meglio delle diseguaglianze. A proposito di diseguaglianze: lui sosteneva sempre che diventò socialista a Platì quando, a scuola, si accorse di essere l’unico con un paio di scarpe ai piedi, essendo figlio del segretario comunale».

Sul piano delle sfide contemporanee, dal lavoro agli equilibri internazionali, si è sviluppato il confronto tra Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Giorgio Marrapodi, rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, intervenuto in collegamento da New York. Proprio il leader sindacale ha voluto legare la memoria di Zito alla necessità di guardare avanti con spirito riformista: «L’esperienza di Sisinio Zito ci ricorda che la questione meridionale è anche una questione culturale e riguarda tutto il Paese. Voglio ricordarlo con questo pensiero: oggi ci avrebbe chiesto non che cosa stavamo facendo, ma che cosa potremmo fare per il domani. È stata la sua filosofia di vita, quella di guardare da riformista e da socialista al futuro del Paese. Anche io continuo ad essere socialista: sebbene il partito non ci sia più, le idee rimangono».

L’iniziativa di venerdì sera ha così inaugurato un percorso di approfondimento che proseguirà nei prossimi mesi per rileggere, attraverso le parole e l’impegno civile di Sisinio Zito, le questioni ancora aperte del Mezzogiorno e del Paese.