La scuola non è soltanto il luogo privilegiato dell’apprendimento didattico, ma uno spazio educativo fondamentale in cui accompagnare ragazze e ragazzi nella loro crescita personale, relazionale e sociale. Con questa visione il liceo statale Scienze Umane, Linguistico e Musicale Tommaso Gulli di Reggio Calabria, guidato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Eva R. M. Nicolò, avvia il progetto “Nuovi equilibri di benessere – Un percorso pedagogico per la promozione del benessere e delle Life Skills”.

L’iniziativa nasce dalla sinergia con la sezione di Reggio Calabria di Salute Donna OdV, associazione di volontariato attiva nella nostra città dal 2020 e diretta dalla Dr.ssa Angela Vigoroso.

Metodologia attiva e coordinamento pedagogico

Il percorso è interamente progettato e coordinato dalla pedagogista Dr.ssa Gabriella Vigoroso, socia, volontaria di Salute Donna OdV e segretaria regionale ANPE Calabria, che figura come punto di riferimento educativo per garantire la coerenza metodologica e accompagnare direttamente gli studenti. Particolare cura viene dedicata all'adozione di una metodologia attiva, partecipativa ed esperienziale, strutturata attraverso l'impiego integrato di lavori individuali e di gruppo, sessioni di brainstorming, discussioni guidate, circle time, role-playing e momenti di rielaborazione personale. Per specifici approfondimenti specialistici è inoltre previsto il coinvolgimento temporaneo di ulteriori professionisti.

Le quattro tappe del percorso

Pensato per offrire agli studenti un ambiente protetto di ascolto e confronto, il progetto punta a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e ad acquisire competenze trasversali (Life Skills) utili ad affrontare con maturità le sfide quotidiane. Il programma si articola in quattro incontri mirati:

Il gruppo: la conoscenza reciproca e la costruzione di un clima positivo nel gruppo classe.

Il corpo: il rapporto con la fisicità e la percezione del proprio benessere.

Le emozioni: l’educazione emotiva e la gestione delle relazioni.

La salute: la prevenzione e la cura di sé, con un focus specifico sulla prevenzione oncologica e sull'adozione di stili di vita sani.

Una rete nazionale al servizio del territorio Attraverso questa collaborazione, il liceo Gulli apre le proprie porte a una realtà di rilievo nazionale. Nata nel 1994 all’Istituto dei Tumori di Milano per volontà dell’Arch. Annamaria Mancuso, fondatrice e presidente dell’Associazione, Salute Donna OdV conta oggi circa 340 volontari formati nei reparti oncologici italiani. A Reggio Calabria l’associazione è impegnata quotidianamente nell'assistenza ai pazienti del Grande Ospedale Metropolitano (Gom) e nella promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, affiancando all'azione sul campo un costante lavoro di advocacy istituzionale a livello parlamentare.

Per gli studenti del Gulli, "Nuovi equilibri di benessere" rappresenta dunque un'opportunità formativa completa, capace di coniugare crescita interiore, senso di responsabilità e attenzione verso la propria salute e quella della comunità.